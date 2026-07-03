Μονακό: Ουκρανή που μεταμφιέστηκε σε άνδρα η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση

Μία Ουκρανή υπήκοος, η οποία φέρεται να μεταμφιέστηκε σε άνδρα, είναι η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στο Μονακό και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάιεφ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, ο οποίος δήλωσε ότι η ύποπτη είναι Ουκρανή πολίτης που διαμένει στη Γερμανία, τονίζοντας παράλληλα ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν πως «δεν έδρασε μόνη της».

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε νωρίτερα από την Ιντερπόλ ως η «Αναστασία Μπερεζόφσκα», 39 ετών, η οποία καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία».

Όπως εξήγησε ο Ρεϊμόν, «ο τελευταίος γνωστός τόπος διαμονής» της υπόπτου ήταν στη Γερμανία, ενώ πρόσθεσε ότι αφού τοποθέτησε το δέμα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία του Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ διέφυγε στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ιταλία με αυτοκίνητο που είχε ενοικιάσει.

Παράλληλα ο Ρεϊμόν επεσήμανε ότι η αστυνομία αναζητεί τυχόν συνεργούς της γυναίκας -καθώς η αλληλουχία των γεγονότων «φαίνεται να υποδηλώνει ότι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδρασε μόνο του»- όπως και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να έδωσαν εντολή για την επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε συνεργούς, καθώς και το ποιος ενδέχεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση, δεδομένης της πολυπλοκότητας του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Ελεύθεροι οι δυο άνδρες που συνελήφθησαν

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με τη βομβιστική επίθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να φορά σκούρο καπέλο τύπου bucket και σκούρα ρούχα, διέφυγε πεζή προς τη Γαλλία, καθώς δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Μονακό και Γαλλίας. Αρχικά οι αρχές πίστευαν ότι επρόκειτο για άνδρα.

Χθες Πέμπτη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση Ερυθράς Αγγελίας από την Interpol, δηλαδή διεθνούς ειδοποίησης προς τις αστυνομικές αρχές των κρατών-μελών για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψή της, όπου κι αν βρίσκεται.

Οι αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σημειώνεται ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό, γνωστό για το καζίνο του και τον πολυτελή τρόπο ζωής των εύπορων κατοίκων του, βρίσκεται στις ακτές της Μεσογείου και περιβάλλεται από τη Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

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