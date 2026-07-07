Αρχίζει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκινά η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη με οικοδεσπότη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογραμμίζει την ανάγκη για ανάπτυξη, βιομηχανική ικανότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα εντός του ΝΑΤΟ, τονίζοντας τον στόχο της Τουρκίας για μια &emph;πιο συνεκτική, ικανή και ανθεκτική Συμμαχία .

Στη Σύνοδο συμμετέχουν ηγέτες από 32 συμμαχικές χώρες και προσκεκλημένα έθνη, με κεντρικό θέμα την εφαρμογή της δέσμευσης για δαπάνη 5% του ΑΕΠ στην Άμυνα έως το 2035, όπως αποφασίστηκε στην περσινή σύνοδο της Χάγης.

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για το ΝΑΤΟ, καθώς ξεκινά η 36η Σύνοδος Κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε ρόλο οικοδεσπότη.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Τουρκίας αυτή την κρίσιμη στιγμή, που θα καθορίσει – όπως ανέφερε – το μέλλον της συμμαχίας. Ο Φιντάν δήλωσε ότι η συλλογική άμυνα παραμένει θεμελιώδες στοιχείο του ΝΑΤΟ, αλλά το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει. Αυτό που έχει σημασία τώρα, είπε, είναι η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

«Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική Συμμαχία» τόνισε ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. Στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας συμμετέχουν ηγέτες από 32 συμμαχικές χώρες και προσκεκλημένα έθνη, καθώς επίσης χιλιάδες διπλωμάτες και γραφειοκράτες. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η εφαρμογή των δεσμεύσεων από την περσινή σύνοδο κορυφής της Χάγης, ότι οι σύμμαχοι θα διαθέσουν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) τους στην Άμυνα έως το 2035.Παρακάμπτει ο Τραμπ το Κογκρέσο;Όμως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, αργότερα σήμερα, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο Ετιμεσγκούτ. Θα συνοδεύεται από μεγάλη αντιπροσωπεία, όπου θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ.Η αμυντική βιομηχανία αναμένεται να είναι το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, υπήρξε διαφωνία για τον τρόπο που ο Τραμπ θα επιδιώξει να παρακάμψει τους περιορισμούς του Κογκρέσου και της αμερικανικής νομοθεσίας, αν και άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει με ανταλλαγή επιστολών. «Για τον κ. Τραμπ είναι απλώς θέμα εμπιστοσύνης και φιλίας» δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προτίθεται να «αξιοποιήσει αυτή τη φιλία προς όφελος του γενικότερου καλού, για ολόκληρη την οικογένεια του ΝΑΤΟ».

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