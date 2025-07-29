Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ απηύθυνε σήμερα επίσημη επίπληξη στον πρεσβευτή της Ολλανδίας, απαντώντας στις επικρίσεις της ολλανδικής κυβέρνησης για την κατάσταση στη Γάζα και την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε σε δύο μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σάαρ έγραψε ότι η ολλανδική κυβέρνηση «επέλεξε να μετατρέψει μια μακροχρόνια φιλία με το Ισραήλ σε ανοιχτή έχθρα εναντίον του, ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πιθανότατα λόγω πολιτικών συμφερόντων».

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας συνεχίζει ως υπηρεσιακή, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός κατέρρευσε τον Ιούνιο. Σε μια επιστολή της αργά το βράδυ της Δευτέρας ανέφερε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρεσβευτή για να καταγγείλει «την αφόρητη και αδικαιολόγητη» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Επέβαλε επίσης ταξιδιωτική απαγόρευση σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς κατηγορώντας τους για συνεχή υποκίνηση βίας σε βάρος των Παλαιστινίων.

Παρόμοιες αποφάσεις σε βάρος των υπουργών Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έλαβαν τον περασμένο μήνα η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

