Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων στην Ελλάδα

Καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την πρόληψη και τον περιορισμό της εκδήλωσης πυρκαγιών σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, επισκέφθηκε την Αθήνα στις 17 και 18 Ιουλίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Επίτροπος κ. Ατζά Λαμπίμπ συναντήθηκε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Η Επίτροπος Λαμπίμπ επισκέφθηκε επίσης το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με Έλληνες εμπειρογνώμονες.

Η Επίτροπος Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει γίνει πιο παρατεταμένη, πιο έντονη και λιγότερο προβλέψιμη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Ελλάδα παίρνει πολύ σοβαρά την πρόκληση αυτή, όπως και η ΕΕ. Χαίρομαι που η συνεργασία μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας παραμένει στενή όσο ποτέ, και προσβλέπω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον.»

Από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η Ελλάδα ανταποκρίνεται ενεργά στα αιτήματα για πυροσβεστική βοήθεια που διαβιβάζονται μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μόνο τον Ιούλιο, παρείχε μία φορά στήριξη στην Αλβανία και δύο φορές στη Βόρεια Μακεδονία, με αμφότερες τις ενεργοποιήσεις του μηχανισμού να αφορούν τα αεροσκάφη rescEU που φιλοξενούνται στη χώρα.

Γιώργος Φελλίδης

