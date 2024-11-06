Ο Έλον Μασκ, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια στο ιδιωτικό του τζετ, καθώς όδευε προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών με τον, όπως όλα δείχνουν, επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς οι κινητήρες των αεροσκαφών στριφογύριζαν στο παρασκήνιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX δήλωσε σε χιλιάδες ακροατές ότι η προεδρική εκστρατεία του 2024 ήταν μόνο η αρχή των πολιτικών του φιλοδοξιών.

Η America PAC, η πολιτική ομάδα υπέρ του Τραμπ που δημιούργησε και χρηματοδότησε ο Musk με τουλάχιστον 118 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα, «θα συνεχίσει να προχωρά μετά από αυτές τις εκλογές και θα προετοιμαστεί για οποιεσδήποτε εκλογές», είπε ο Μασκ σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Στον επόμενο γύρο αγώνων για τη Βουλή, τη Γερουσία, ακόμη και ορισμένα τοπικά γραφεία, η σούπερ PAC του, είπε, «έχει στόχο να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο».

Αργότερα, καθώς ο Μασκ έκανε παρέα στο Mar-a-Lago με άλλους πλούσιους χορηγούς και η νίκη του Τραμπ φαινόταν εξασφαλισμένη, οι αναρτήσεις του στο X έγιναν όλο και πιο θριαμβευτικές. «Το μέλλον θα είναι φανταστικό», έγραψε πάνω από μια φωτογραφία ενός πυραύλου SpaceX να εκτοξεύεται αφήνοντας πίσω του μια δυνατή έκρηξη.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Η παρουσία του Μασκ στο πλευρό του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης σηματοδότησε ένα σημείο καμπής σε μια άνευ προηγουμένου μεταμόρφωση, καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου υποσχέθηκε να στρέψει το ακανόνιστο αλλά οραματικό ήθος του περισσότερο στην πολιτική του έθνους. Από τότε που ενέκρινε τον Τραμπ τον Ιούλιο, ο Μασκ - κάποτε γνωστός κυρίως για την υπέρβαση των ορίων στα ηλεκτρικά οχήματα και τους πυραύλους - έχει γίνει μια εξέχουσα δύναμη στο συντηρητικό πολιτικό κίνημα που πρόκειται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Μασκ ανέβασε στο Twitter σχετικά με τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Τραμπ σε επιτροπή για τη μείωση των κρατικών δαπανών. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του σε συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ultimate Fighting Championship Dana White στο πάρτι ρολογιών του Trump, προσθέτοντας ένα emoji φωτιά και τέσσερις αμερικανικές σημαίες. Και πάνω από ένα meme του εαυτού του που κρατούσε έναν κεραμικό νεροχύτη στο Οβάλ Γραφείο, έγραψε: «Αφήστε το να βυθιστεί μέσα».

«Έχουμε ένα νέο αστέρι», είπε ο Τραμπ. «Ένα αστέρι γεννιέται - ELON!»

Οι πλούσιοι δωρητές χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό παχύ χαρτζιλίκι για να διαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά ο Μασκ έχει μοναδική δύναμη και απήχηση, δήλωσαν μακροχρόνιοι στρατηγοί των Ρεπουμπλικάνων. Εκτός από την τεράστια περιουσία του - το Bloomberg υπολογίζει την καθαρή περιουσία του σε πάνω από 260 δισεκατομμύρια δολάρια - ο Μασκ έχει άπληστους διαδικτυακούς ακόλουθους εκατοντάδων εκατομμυρίων, τον έλεγχο μιας μεγάλης πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την προθυμία να υπερβεί πολιτικά και νομικά όρια, επιτρέποντάς του να επαναπροσδιορίσει τις έννοιες για το πώς ένας επιχειρηματίας μεγιστάνας μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική.

Το 2020 ο Μασκ ψήφισε Μπάιντεν

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, από τότε που η IPO του PayPal κατέστησε τον Musk σημαντική προσωπικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας, γενικά απέφυγε την πολιτική. Μιλούσε πιο συχνά για υψηλά τεχνολογικά εγχειρήματα όπως ο αποικισμός του Άρη και είπε ότι ψήφισε τη Χίλαρι Κλίντον το 2016 και τον Τζο Μπάιντεν το 2020. Μόλις τον Μάρτιο, έγραψε στο Χ ότι «Δεν δωρίζω χρήματα σε κανέναν από τους δύο υποψήφιους για Πρόεδρος των ΗΠΑ».

Αυτή την άνοιξη, ο Μασκ διάλεξε αθόρυβα πλευρά, σχηματίζοντας το America PAC με μεγάλες φιλοδοξίες να πυροδοτήσει ένα «κόκκινο κύμα» στις 5 Νοεμβρίου. Το super PAC ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία πόρτα-πόρτα σε αμφίρροπες πολιτείες, με στόχο την ενθάρρυνση των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές να εγγραφούν για να ψηφίσουν και να προσέλθουν νωρίς στις κάλπες - μια στρατηγική που φαινόταν να έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πρώτες αποδόσεις.

Ο Μασκ συμμετείχε στενά στις διαδικαστικές λεπτομέρειες, ενώ κάποια στιγμή συμμετείχε σε εβδομαδιαίες κλήσεις Zoom για να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με το πόσους νέους ψηφοφόρους είχε προσεγγίσει το PAC. Ωστόσο, δεν υποσχέθηκε δημόσια την υποστήριξή του στον Τραμπ μέχρι τις 13 Ιουλίου, τις στιγμές μετά τον τραυματισμό του πρώην προέδρου σε απόπειρα δολοφονίας σε συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιόν.

Μετά από αυτό, ο Μασκ πήγε all in. Τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας, απένειμε επιταγές 1 εκατομμυρίου δολαρίων στους ψηφοφόρους των αμφίρροπων πολιτειών για την υπογραφή ενός εγγράφου για την έγκριση της Πρώτης και της Δεύτερης τροποποίησης. Χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του X για να μεταδώσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν από παράνομους μετανάστες και ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία στους 200 εκατομμύρια οπαδούς του.

Η συμμετοχή του Μασκ ήταν συναρπαστική για τους ψηφοφόρους του Τραμπ όπως ο Ντον Μαρξ, 65 ετών, από την κομητεία Waukesha του Ουισκόνσιν, ο οποίος είπε ότι εκτιμά ότι έχει κάποιον σαν τον Μασκ στο «πλευρό μας».

«Είναι λαμπρός, αλλά εκκεντρικός», είπε ο Μαρξ, όταν μέλος του PAC χτύπησε την πόρτα του τον περασμένο μήνα. «Έχετε τα χρήματα από την πλευρά των Δημοκρατικών για να βγείτε στην ψηφοφορία και να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον από την άλλη πλευρά».

Γοητεύτηκαν και οι πολιτικοί agents. «Έχουμε συνηθίσει οι δωρητές να δίνουν χρήματα και μετά να συνεχίζουν το δρόμο τους. Αλλά ο Μασκ είναι καινοτόμος, νέος και παθιασμένος», είπε ένας στρατηγός που συνεργάζεται με το America PAC, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει με ειλικρίνεια για τον χορηγό του.

Ο 53χρονος Μασκ, ο οποίος γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Καναδά, είπε ότι υποστηρίζει τον Τραμπ επειδή είναι ο μόνος υποψήφιος που μπορεί να «διατηρήσει τη δημοκρατία στην Αμερική». Ο επιχειρηματίας είπε επίσης ότι συμμερίζεται τις απόψεις του Τραμπ για το έγκλημα, την οικονομία και την παύση της παράνομης μετανάστευσης - αν και ο Μασκ ξεκίνησε τη δική του καριέρα ενώ εργαζόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μασκ μοιράζεται επίσης βασικές πολιτιστικές αξίες με το συντηρητικό κίνημα του Τραμπ. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει τουλάχιστον 11 παιδιά με τρεις γυναίκες, συζητά συχνά την ηθική επιταγή για τη δημιουργία οικογένειας και προειδοποιεί για κατάρρευση πληθυσμού. Και έχει γίνει ολοένα και πιο συμπαθής με τις δεξιές απόψεις καθώς η σχέση του με την τρανς κόρη του έχει δημόσια επιδεινωθεί.

Τώρα, ο εξέχων ρόλος του Μασκ στη νίκη του Τραμπ τον τοποθετεί σε κομβική θέση για να βοηθήσει στη μεταμόρφωση της Ουάσιγκτον. Έχει συζητήσει επανειλημμένα με τον Τραμπ την ιδέα να συμμετάσχει σε μια νέα επιτροπή για τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών έως και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η προσπάθεια που πιθανότατα θα περιλάμβανε την περικοπή μεγάλου αριθμού ομοσπονδιακών εργαζομένων, απηχώντας μια στρατηγική που έχει αναπτύξει ο Μασκ στις πολλές επιχειρήσεις του.

Εν τω μεταξύ, ειδικοί του κλάδου λένε ότι οι εταιρείες του Μασκ στη διαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία - ήδη μεγάλοι ομοσπονδιακοί εργολάβοι - είναι έτοιμες να κερδίσουν δισεκατομμύρια περισσότερα σε μια κυβέρνηση Τραμπ.

Η NASA εξαρτάται από τη SpaceX για εκτοξεύσεις πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, και το τμήμα επικοινωνιών δορυφόρων Starlink της εταιρείας επεκτείνεται σε συμβόλαια επιτήρησης. Η Tesla εργάζεται για να λανσάρει αυτόνομα οχήματα ταξί χωρίς τιμόνι ή πεντάλ, ένας στόχος που θα απαιτούσε ομοσπονδιακή έγκριση.

Ο Μασκ είναι γνωστός για το ότι εμποτίζει τις εταιρείες του με ένα πνεύμα καινοτομίας που μπορεί να σπάσει τα τεχνικά όρια - αλλά και να αποφύγει τους ρυθμιστικούς περιορισμούς. Είναι διαβόητος για το ότι δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τους υπαλλήλους και στη συνέχεια απολύει με μεγάλη άνεση άτομα ή ολόκληρες ομάδες που τον απογοητεύουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.