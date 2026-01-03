Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χαιρέτισε νωρίς το Σάββατο το αίτημα του υποστηριζόμενου από τη Σαουδική Αραβία προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης για τη σύγκληση φόρουμ στο Ριάντ για την επίλυση του ζητήματος του νότιου τμήματος της Υεμένης.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Saba, ο Ρασάντ αλ-Αλίμι, επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου, είχε υποβάλει αίτημα στη Σαουδική Αραβία να φιλοξενήσει ένα φόρουμ με επίκεντρο την κλιμάκωση στον Νότο.

Ο αλ-Αλίμι δήλωσε ότι ελπίζει ότι το φόρουμ θα συγκεντρώσει όλες τις πλευρές «χωρίς διάκριση», συμπεριλαμβανομένου του υποστηριζόμενου από τα ΗΑΕ κινήματος των νότιων αυτονομιστών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε τις παρατάξεις του Νότου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για να «διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για δίκαιες λύσεις στην υπόθεση του Νότου», μεταδίδει το Reuters.

#Statement | In response to the request of H.E. Dr. Rashad Al-Alimi, President of the Yemeni Presidential Leadership Council, to convene a comprehensive conference in Riyadh to bring together all southern factions to discuss just solutions to the southern cause. pic.twitter.com/uWfJWeth13 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) January 3, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.