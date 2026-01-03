Λογαριασμός
Σε συνομιλίες όλων των πλευρών στο Ριάντ καλεί η Σαουδική Αραβία μετά από αίτημα της Υεμένης

Το Προεδρικό Συμβούλιο προτείνει συνομιλίες «χωρίς διάκριση», με τη συμμετοχή του υποστηριζόμενου από τα ΗΑΕ κινήματος των νότιων αυτονομιστών

Αλ Μουκάλα, Υεμένη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χαιρέτισε νωρίς το Σάββατο το αίτημα του υποστηριζόμενου από τη Σαουδική Αραβία προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης για τη σύγκληση φόρουμ στο Ριάντ για την επίλυση του ζητήματος του νότιου τμήματος της Υεμένης.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Saba, ο Ρασάντ αλ-Αλίμι, επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου, είχε υποβάλει αίτημα στη Σαουδική Αραβία να φιλοξενήσει ένα φόρουμ με επίκεντρο την κλιμάκωση στον Νότο.

Ο αλ-Αλίμι δήλωσε ότι ελπίζει ότι το φόρουμ θα συγκεντρώσει όλες τις πλευρές «χωρίς διάκριση», συμπεριλαμβανομένου του υποστηριζόμενου από τα ΗΑΕ κινήματος των νότιων αυτονομιστών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε τις παρατάξεις του Νότου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για να «διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για δίκαιες λύσεις στην υπόθεση του Νότου», μεταδίδει το Reuters.

