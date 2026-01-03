Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Μεξικό την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους και νοσοκομεία και διακόπτοντας για λίγο την πρώτη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ για το νέο έτος.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ κατέβαινε τις σκάλες για να βγει από την πολυκατοικία στην οποία έμενε.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας - έναν χρυσό άγγελο στην κορυφή μιας κολόνας ύψους 45 μέτρων σε έναν κυκλικό κόμβο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της πρωτεύουσας - να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη κατά τη διάρκεια του σεισμού.

The "The Angel of Independence" in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero...pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026

Ο συναγερμός για τον σεισμό ανάγκασε τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους, πολλοί φορώντας πετσέτες ή πιτζάμες και κρατώντας στην αγκαλιά τους ανήσυχα κατοικίδια.

Ο σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ειρηνικού στην πολιτεία Γκερέρο σε βάθος 35 χιλιομέτρων (22 μίλια), σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 180 μίλια μακριά από την πρωτεύουσα.

Μέχρι το μεσημέρι, η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού κατέγραψε 420 μετασεισμούς, ο ισχυρότερος από τους οποίους ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

DID YOU FEEL IT?: A magnitude 6.5 earthquake was reported along the coast of Mexico, near the popular tourist destination Acapulco this morning. Reports indicate shaking was felt as far north as Mexico City. https://t.co/LThNXXFrFM pic.twitter.com/Gd6bIE5sqo — FOX Weather (@foxweather) January 2, 2026

Οι αρχές ανέφεραν κατολισθήσεις σε αυτοκινητόδρομους, διαρροές φυσικού αερίου και ζημιές σε σπίτια, δημόσια κτίρια και νοσοκομεία γύρω από την πολιτεία Γκερέρο. Δεν υπήρξαν αναφορές για άτομα που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό, σύμφωνα με το Reuters.

Η περιοχή νοτιοδυτικά, όπου βρίσκεται το Ακαπούλκο και άλλα παραθαλάσσια θέρετρα, εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον καταστροφικό τυφώνα κατηγορίας 5 που σημειώθηκε το 2023.

Ο συναγερμός για τον σεισμό ακούστηκε ενώ η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ μιλούσε στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού στο πλαίσιο της καθημερινής συνέντευξης Τύπου. Παρατήρησε ότι το έδαφος έτρεμε κάτω από τα πόδια της πριν απομακρυνθεί ήρεμα μαζί με τους δημοσιογράφους. Συνέχισε τη συνέντευξη Τύπου λίγο αργότερα.

A strong earthquake rattled southern and central Mexico on Friday, interrupting President Claudia Sheinbaum’s first press briefing of the new year as seismic alarms sounded. pic.twitter.com/xVm562r50k — The Associated Press (@AP) January 2, 2026

Στην Πόλη του Μεξικού, βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ρωγμές μέσα σε σπίτια, ψηλά κτίρια να τρέμουν και να τραντάζονται, φανάρια να χτυπούν στον δρόμο και τους συρμούς του μετρό να σείονται ενώ τα δρομολόγια σταμάτησαν για πάνω από 40 λεπτά. Οι αρχές ωστόσο δεν ανέφεραν σημαντικές ζημιές.

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



#Temblor #Sismo #earthquake pic.twitter.com/J9oLOkgA9q — Sumit (@A_Sumishiv1423) January 2, 2026

Strong 6.5-magnitude earthquake in Mexico City, Mexico 🇲🇽 (02.01.2025)pic.twitter.com/vfOwy9us6k — Disaster News (@Top_Disaster) January 2, 2026

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τα διεθνή αεροδρόμια της Πόλης του Μεξικού και του Ακαπούλκο υπέστησαν κάποιες μικρές ζημιές, αλλά σημείωσε ότι αυτές δεν επηρέασαν τη λειτουργία τους.

Πηγή: skai.gr

