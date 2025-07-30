Περισσότερες από 60 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέγραψαν επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τον να καταβάλει αποζημιώσεις στην Αϊτή για τα δυσβάσταχτα ποσά που η χώρα κατέβαλε στη Γαλλία ως «αποζημίωση» για την απώλεια περιουσίας – συμπεριλαμβανομένων και σκλάβων – μετά την ανεξαρτησία της.

Η επιστολή, με ημερομηνία Τρίτη, έρχεται καθώς οι ακτιβιστές στην Αϊτή – μια χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην αμερικανική ήπειρο και αντιμέτωπη με επιδεινούμενη κρίση συμμοριών και ελάχιστη διεθνή στήριξη – ζητούν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο πλούτος που αφαιρέθηκε από την Αϊτή καθυστέρησε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας για δεκαετίες και δημιούργησε έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης από ξένη βοήθεια και χρόνιο χρέος, που διαρκεί μέχρι σήμερα», αναφέρει η επιστολή. «Έχει περάσει πολύς καιρός για να αναγνωρίσει και να επανορθώσει η Γαλλία αυτή την αδικία».

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται οργανώσεις της διασποράς και υπέρ των αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αφρική και την Καραϊβική.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι θα δημιουργήσει μια κοινή επιτροπή Γαλλίας–Αϊτής για να εξετάσει το «επώδυνο» παρελθόν των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στις αποζημιώσεις.

Πηγή: skai.gr

