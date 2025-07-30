Δικαστήριο της Κένυας διέταξε την εκταφή ανθρώπων που πιστεύεται ότι λιμοκτόνησαν και στραγγαλίστηκαν, στην ίδια κομητεία όπου εκατοντάδες μέλη μιας αίρεσης βρέθηκαν νεκρά πριν από δύο χρόνια, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές.

Τα πτώματα, σε αυτή τη νέα υπόθεση, πιστεύεται ότι έχουν ενταφιαστεί σε ρηχούς τάφους στα περίχωρα του Μαλίντι, στην κομητεία Κιλίφι της νοτιοανατολικής Κένυας. Μέχρι στιγμής οι έρευνες στρέφονται σε 11 υπόπτους, ανέφερε το Γραφείο του Διευθυντή της Εισαγγελίας σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι πολλά άτομα «δολοφονήθηκαν μέσω λιμοκτονίας και ασφυξίας», πρόσθεσε. Τα θύματα ενδέχεται να είχαν ασπαστεί και να προωθούσαν «ακραία θρησκευτικά πιστεύω».

Περισσότερα από 400 πτώματα βρέθηκαν το 2023 στο γειτονικό Δάσος Σακαχόλα, σε μια από τις χειρότερες περιπτώσεις μαζικής δολοφονίας ή αυτοκτονίας που σχετίζεται με κάποια αίρεση. Οι αρχές λένε ότι ο αρχηγός της αίρεσης, ο Πολ Μακένζι, διέταξε τους πιστούς να νηστέψουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους μέχρι θανάτου ώστε «να πάνε στον Παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου».

Σε βάρος του Μακένζι έχει ασκηθεί δίωξη για φόνους και τρομοκρατία, αλλά ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι κάποιοι άνθρωποι στην περιοχή όπου βρέθηκαν οι νέοι τάφοι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν πού βρίσκονταν πολλά παιδιά που αγνοούνταν και αυτό οδήγησε σε υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια.

Το δικαστήριο διέταξε την εκταφή των πτωμάτων, τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικές και γενετικές εξετάσεις.

Τον Απρίλιο η κενυατική αστυνομία εντόπισε δύο νεκρούς και διέσωσε 57 ανθρώπους που έδειχναν αδύναμοι και ασθενείς από μια εκκλησία στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

