Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απόσυρση μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη θα συζητηθεί με το ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας Hanno Pevkur, ο οποίος συμμετείχε με τους ομολόγους του της Βαλτικής σε επίσκεψη στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι δεν έλαβε εγγυήσεις από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με τη διατήρηση των στρατευμάτων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, σημειώνει το Bloomberg.

Πρόσθεσε όμως, ότι του είπαν ότι οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση θα περιλαμβάνει την ηγεσία του ΝΑΤΟ και μια κοινή προσπάθεια να γίνουν αλλαγές με βάση τη στρατηγική προοπτική των ΗΠΑ.

«Η δέσμευση που αναλήφθηκε ήταν ότι δεν θα λαμβανόταν μια απόφαση με την οποία θα αιφνιδιαζόταν η Ευρώπη», δήλωσε ο Pevkur σε συνέντευξή του στο Ταλίν. «Θα συζητηθεί», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για μια πιθανή μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 80.000 στρατιωτικούς στην Ευρώπη, με πολλούς ηγέτες στην περιοχή να αναμένουν τουλάχιστον μια αντιστροφή της αύξησης των στρατευμάτων κατά περίπου 20.000 υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Εσθονός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από τη Λετονία και τη Λιθουανία κατέστησαν σαφές στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι μια ισχυρή παρουσία στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα της στρατιωτικής συμμαχίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάσχεση οποιασδήποτε πιθανής επιθετικής δράσης από τη Μόσχα.

Η Εσθονία, μια χώρα 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων, και οι γείτονές της στη Βαλτική είναι από τα πιο ευάλωτα μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχο του Κρεμλίνου, Λευκορωσία. Οι χώρες αυτές έχουν αγκαλιάσει ιδιαίτερα τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ως τον καλύτερο εγγυητή της ασφάλειάς τους.

«Το μήνυμά μας προς το Πεντάγωνο ήταν σαφές», δήλωσε ο Pevkur. «Πρέπει να βρίσκεστε εκεί όπου υπάρχει η απειλή - και είναι σοφό για τους συμμάχους να παραμείνουν ενωμένοι και να κρατήσουν την μπροστινή πόρτα του ΝΑΤΟ κλειστή», πρόσθεσε.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Dovile Sakaliene, ανέφερε επίσης ότι η αντιπροσωπεία της Βαλτικής έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν βιαστικές αποφάσεις, σημείωσε το υπουργείο στο Βίλνιους σε ανακοίνωσή του.

Ενώ ο Τραμπ έχει κατακεραυνώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους, η κυβέρνησή του έχει συχνά επαινέσει τα κράτη της Βαλτικής, ιδίως για τις προσπάθειές τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες πέρα από το νέο σημείο αναφοράς του ΝΑΤΟ, που είναι το 5% του ΑΕΠ. Ο Xέγκσεθ μοίρασε επαίνους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους την περασμένη Παρασκευή, αποκαλώντας τις χώρες της Βαλτικής πρότυπο στρατιωτικού εκσυγχρονισμού.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους από 2.000 στρατιώτες στη Βαλτική, ένα στράτευμα που ενισχύθηκε μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Ο Pevkur είπε ότι η κυβέρνηση στο Ταλίν αναμένει την αναθεώρηση των ΗΠΑ, η οποία θα λάβει υπόψη τις νέες απειλές στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Αλλά ο Χέγκσεθ δεν προσέφερε καμία σταθερή δέσμευση για τη διατήρηση της παρουσίας των ΗΠΑ στη Βαλτική, σύμφωνα με τον Εσθονό.

