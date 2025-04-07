Το 99% των ανθρώπων πιστεύει ότι η Βίβλος δεν άλλαξε ποτέ και είναι η ίδια παντού. Όμως υπάρχει μία έκδοση που είναι κατά 800 χρόνια παλαιότερη και κατά 20 τουλάχιστον βιβλία πλουσιότερη. Πρόκειται για την «Βίβλο της Αιθιοπίας» - την πιο πλήρη έκδοση που υπάρχει μέχρι σήμερα, με κείμενα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην «κλασσική», δυτική Βίβλο.

Για την ακρίβεια, αυτή η Βίβλος χρησιμοποιείται στις δύο Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες Tewahedo της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας.

Είναι γραμμένη στη Ge'ez, παλιά Αιθιοπική γλώσσα και ήταν η πρώτη εικονογραφημένη χριστιανική Βίβλος στον κόσμο, που ανακαλύφθηκε σε μοναστήρι της Αιθιοπίας.

Η έκδοση της Αιθιοπίας είναι παλαιότερη, μεγαλύτερη και περιέχει χαμένα βιβλία και διδασκαλίες που δεν βρίσκονται στην Αγία Γραφή, όπως:

• Χαμένες προφητείες

• Κρυφές ιστορίες

• Ιστορίες που απέκρυψε ο δυτικός χριστιανισμός.

Τα Ευαγγέλια Garima χρονολογούνται από το 330-650 μ.Χ και διατηρούνται για πάνω από 1.600 χρόνια στα μοναστήρια της Αιθιοπίας, ανέγγιχτα από την ευρωπαϊκή επιρροή.

Τα Ευαγγέλια φυλάσσονται στο μοναστήρι Abba Garima της Αιθιοπίας και δεν έχουν βγει ποτέ από αυτό. Ενδεικτικά, στο παρελθόν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο μιας έκθεσης αμερικανικού μουσείου που περιόδευσε από το 1993 έως το 1996, αλλά τελικά ποτέ δεν δανείστηκαν στην έκθεση.

99% of people think the Bible never changed.



But Ethiopia's version is older, larger, & contains lost books revealing:



• Lost prophecies

• Hidden histories

• Stories Western Christianity concealed



Here's what's inside the Ethiopian Bible (& why it was kept hidden): pic.twitter.com/Bzk0pOJyTD — Nick Di Fabio (@NickDiFabio1) April 1, 2025

Ενώ η Βίβλος αποτελείται από 66 βιβλία, η αιθιοπική έκδοση περιλαμβάνει 82 (σύμφωνα με την Wikipedia, .88 σύμφωνα με άλλες πηγές).

Οι δυτικοί μελετητές έχουν ταξινομήσει τα βιβλία αυτά σε δύο κατηγορίες — τον «στενότερο κανόνα», ο οποίος αποτελείται κυρίως από βιβλία οικεία στη Δύση, και τον «ευρύτερο κανόνα», ο οποίος περιλαμβάνει εννέα επιπλέον βιβλία.Από την Παλαιά Διαθήκη (ευρύτερος κανόνας), η Tewahedo περιλαμβάνει 46 βιβλία, από την Καινή Διαθήκη (στενότερο κανόνα) 27.

Ανάμεσα σε αυτά της Παλαιάς Διαθήκης είναι και το βιβλίο του προφήτη Ενώχ που περιέχει μοναδικό υλικό σχετικά με την πτώση των αγγέλων, την προέλευση των δαιμόνων και την συντέλεια του κόσμου.

Αν και θεωρείτο ιερό κείμενο από πολλούς Ιουδαίους και Χριστιανούς των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν, δεν περιελήφθη στους επίσημους κανόνες ιερών βιβλίων της χριστιανικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα σταδιακά να εξαφανιστεί από τον δυτικό κόσμο.

Παρέμεινε, ωστόσο, ιερό κείμενο για την Αιθιοπική Εκκλησία και για τους Ιουδαίους της Αιθιοπίας, και ανακαλύφθηκε εκ νέου από τους δυτικούς κατά τον 18ο αιώνα.

Ο χριστιανισμός στην Αιθιοπία

Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια από τις παλαιότερες εκκλησίες. Ανήκει στις αρχαίες ανατολικές ή Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες, οι οποίες αναγνωρίζουν μόνο τις τρεις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους.

Η Σύνοδος της Νίκαιας (325 μ.Χ.) αποφάσισε ποια βιβλία περιλαμβάνονται στον δυτικό κανόνα αλλά η Αιθιοπία διατήρησε τις αρχικές της γραφές ανέγγιχτες.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Αιθιοπία ευαγγελίστηκε για πρώτη φορά από τον Άγιο Ματθαίο και τον Άγιο Βαρθολομαίο τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Ο πρώτος Αιθίοπας προσήλυτος πιστεύεται ότι ήταν έωας ευνούχος στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (8:27–40).

Η Αιθιοπία εκχριστιανίστηκε περαιτέρω τον 4ο αιώνα από δύο άνδρες (πιθανότατα αδέρφια) από την Τύρο — τον Αγ. Φρουμέντιου, που αργότερα χειροτονήθηκε ο πρώτος επίσκοπος της Αιθιοπίας, και τον Αιδέσιος.

Τα δύο αδέρφια κέρδισαν την εμπιστοσύνη του βασιλιά στο Aksum (ένα ισχυρό βασίλειο στη βόρεια Αιθιοπία) και τους επετράπη να κυρήξουν. Ο διάδοχος βασιλιάς, Ezana, βαφτίστηκε από τον Φρουμέντιο και ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία.

Προς τα τέλη του 5ου αιώνα, εννέα μοναχοί από τη Συρία λέγεται ότι έφεραν τον μοναχισμό στην Αιθιοπία και ενθάρρυναν τη μετάφραση των Γραφών στη γλώσσα Geʿez.

Με πληροφορίες από Wikipedia, britannica.com



Πηγή: skai.gr

