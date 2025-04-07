Με ένα απρόοπτο περιστατικό ξεκίνησε την Κυριακή, αγώνας ράγκμπι στη Γαλλία ο οποίος καθυστέρησε όταν ένας αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε στην οροφή του σταδίου.

Αποστολή του αλεξιπτωτιστή ήταν να μεταφέρει την μπάλα του αγώνα στο γήπεδο εν όψει του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ράγκμπι μεταξύ της Τουλούζης και της αγγλικής ομάδας Sale.

Crazy one in Toulouse!



A military parachuter caught on the roof and kick-off is delayed…



#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/yfwZz0xrNl — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) April 6, 2025

Όλοι οι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο, πλην ενός που μπλέχτηκε με τα σχοινιά στην οροφή με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το παιχνίδι για 40 λεπτά.

Ο άνδρας, φέρεται να είναι αλεξιπτωτιστής του γαλλικού στρατού, ακολουθούσε τους συναδέλφους του και εθεάθη να κατεβαίνει γρήγορα στο στάδιο προτού παγιδευτεί στην οροφή.

Καθώς κρεμόταν πάνω από τις εξέδρες, οι υπεύθυνοι του γηπέδου, καθώς και η μασκότ- λιοντάρι της ομάδας της Τουλούζης, έτρεξαν να βοηθήσουν δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο χαλάκι και χρησιμοποιώντας φουσκωτά στρώματα.

Τελικά, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έφτασαν στον αλεξιπτωτιστή και τον κατέβασαν με γερανό, προκαλώντας τεράστιες επευφημίες μέσα στο Stadium de Toulouse.

Πηγή: skai.gr

