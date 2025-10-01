Αιθιοπία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 200 τραυματίες από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αυτοσχέδια σκαλωσιά σε εκκλησία στην πόλη Αρέρτι της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Αρχικά, άλλος δημόσιος φορέας είχε αναφέρει 22 νεκρούς και 55 τραυματίες, όμως ο νεότερος απολογισμός είναι σημαντικά βαρύτερος.

Όπως αναφέρει το Fana, η ξύλινη σκαλωσιά υποχώρησε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στην εκκλησία του Αρέρτι, που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντίς Αμπέμπα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που πολλοί προσκυνητές βρίσκονταν στο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC, η σκαλωσιά κατέρρευσε γύρω στις 7:45 τοπική ώρα. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο Facebook δείχνουν μια μεγάλη σκαλωσιά από λεπτά ξύλα πριν την καταστροφή, καθώς και πλήθος ανθρώπων να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες εντός του κτιρίου.

Η πόλη Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πιο πολυπληθή περιοχή της Αιθιοπίας, όπου καταγράφονται έντονες συγκρούσεις μεταξύ ομοσπονδιακών δυνάμεων και ανταρτών. Η πλειονότητα των κατοίκων ανήκει στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές εκκλησίες παγκοσμίως, με περίπου το 35% του πληθυσμού της χώρας να είναι μέλη της.

Πηγή: skai.gr

