Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία το πρωί της Τετάρτης.

"Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους", δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή "μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας" και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να "μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή".

More video from the gala night of an international pageant in Cebu shows the moment the magnitude 6.9 earthquake hit the Philippines.



Terrifying!pic.twitter.com/OmDtcXjkDc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι "δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό" και ότι "δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων".

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

Πηγή: skai.gr

