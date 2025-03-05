Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι συναντήθηκε χθες Τρίτη για πρώτη φορά με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, στο περιθώριο των εργασιών της αραβικής συνόδου κορυφής στο Κάιρο.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ισλαμιστής που είχε δεσμούς με την Αλ Κάιντα, προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από ηγέτες αραβικών κρατών και της Δύσης αφότου ηγήθηκε συμμαχίας ανταρτών που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Εν αντιθέσει με τις χώρες του Κόλπου, η Αίγυπτος υπήρξε πιο επιφυλακτική απέναντι στη νέα ηγεσία της Συρίας. Ο Σίσι έχει λάβει σκληρά μέτρα κατά των ισλαμιστών στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου, η οποία έχει επιρροή στη Μέση Ανατολή και είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.

Ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας αναφέρει ότι ο Σίσι κάλεσε τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας να προωθήσει ευρεία πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ καταδίκασε οποιαδήποτε «επίθεση» στο συριακό έδαφος.

Νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) είχε μεταδώσει ότι στη συνάντηση των δύο ηγετών παρέστη επίσης ο σύρος ΥΠΕΞ Ασάντ αλ Σιμπάνι, χωρίς να αναφερθεί στην ατζέντα των συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

