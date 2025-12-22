Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία κάλεσαν τις ΗΠΑ να αποτρέψουν τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία κάλεσαν ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους να εμποδίσουν το Ισραήλ να χτυπήσει τη Γάζα, δήλωσε στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία προσέγγισαν ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ζητώντας τους να εμποδίσουν το Ισραήλ να χτυπήσει ή να εξαπολύσει επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες και μίλησε στην ισραηλινή εφημερίδα τη Δευτέρα.

Η έκκληση περιελάμβανε αίτημα για την αποτροπή ισραηλινών χτυπημάτων τόσο εντός της Κίτρινης Γραμμής όσο και σε άλλες τοποθεσίες.

Το αίτημα τέθηκε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια των ίδιων συνομιλιών του Σαββατοκύριακου, ανώτεροι αξιωματούχοι από τις τρεις μεσολαβούσες χώρες πρότειναν την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς, βάσει της οποίας η τρομοκρατική ομάδα θα κατέστρεφε τα «βαρέα» όπλα της - που ορίζονται ως επιθετικά όπλα - διατηρώντας μόνο ελαφρά όπλα.

«Το μήνυμα από αυτούς τους αξιωματούχους ήταν: "Δεν θέλετε να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Επίσης, δεν πιστεύετε ότι μια πολυεθνική δύναμη θα αφοπλίσει την τρομοκρατική οργάνωση και, ως εκ τούτου, αυτή είναι η πρόταση που μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή"», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η πρόταση αυτή έχει τεθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών μεταξύ των μεσολαβητών και ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς, και τώρα παρουσιάζεται επίσημα στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές τις τελευταίες εβδομάδες ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει να αποκαταστήσει τη Λωρίδα της Γάζας μόνο μετά την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του Λοχία Ραν Γκβίλι, και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Οι μεσολαβούσες χώρες, ωστόσο, πιστεύουν ότι οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.

«Αν θέλετε η Χαμάς να συμφωνήσει να παραδώσει έστω και μέρος των όπλων της, πρέπει να τους προσφέρετε κάτι σε αντάλλαγμα - και αυτό θα μπορούσε να έρθει με τη μορφή της ανοικοδόμησης της Γάζας», δήλωσε ένας περιφερειακός διπλωμάτης στην Post.

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο για τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τη σύσταση διαφόρων φορέων που θα κυβερνούν τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», αποτελούμενο από περιφερειακούς και ευρωπαίους ηγέτες, θα αποκαλυφθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Όσον αφορά την προτεινόμενη τεχνοκρατική κυβέρνηση που προορίζεται να διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας, έχει υποβληθεί στο Ισραήλ μια λίστα ονομάτων και βρίσκεται υπό εξέταση από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν διευκρινίσει ότι δεν θα συμφωνήσουν σε καμία εμπλοκή προσώπων που συνδέονται είτε με την Παλαιστινιακή Αρχή είτε με τη Χαμάς σε αυτήν την κυβέρνηση.

«Το επόμενο βασικό ορόσημο σχετικά με τη Γάζα είναι η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στην Post μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Υπάρχει ελπίδα ότι αυτό θα επιταχύνει την έγκριση του καταλόγου έγκρισης της τεχνοκρατικής κυβέρνησης. Όλα βρίσκονται ήδη στα χέρια της Σιν Μπετ (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) και της Μοσάντ - τώρα περιμένουμε απλώς την τελική έγκριση», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

