Η μερική δημοσιοποίηση των αρχείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση Τραμπ για τον εκλιπόντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών μελών και των δύο κομμάτων του Κογκρέσου, με δύο εξ αυτών να απειλούν μάλιστα ότι θα κινηθούν νομικά κατά της υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

Κι αυτό γιατί το υπουργείο Δικαιοσύνης τήρησε εν μέρει μόνο τον νόμο που ενέκρινε το Κογκρέσο, δίνοντας στη δημοσιότητα μόνο ένα μέρος του διαθέσιμου υλικού.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση όχι μόνο Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι μάλιστα, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπσταϊν, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την κίνηση αυτή και δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της υπουργού Δικαιοσύνης για «περιφρόνηση του Κογκρέσου».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης από την πλευρά του επιμένει ότι συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, ενώ η ίδια η Μπόντι δήλωσε ότι αποτελεί μέρος «της πιο διαφανούς κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία».

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν ήταν όμως ο μόνος που απείλησε με νομική δράση κατά της υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει ψήφισμα, ώστε η Γερουσία να κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ επειδή δεν έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία, επισημαίνοντας ότι πρέπει «να λογοδοτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Το θέμα θα εξεταστεί όταν η άνω Βουλή ξεκινήσει εκ νέου τις εργασίες της τον Ιανουάριο. Ο Σούμερ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να στηρίξουν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι ο νόμος που ενέκρινε το Κογκρέσο για την πλήρη αποδέσμευση του υλικού ήταν αποτέλεσμα διακομματικής προσπάθειας.

Ο όρος «αρχεία Έπσταϊν» αναφέρεται στον όγκο πληροφοριών που συγκέντρωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια δύο ποινικών ερευνών για τον Έπσταϊν.

Νόμος που επέβαλε τη δημοσιοποίηση όλου του υλικού υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Νοέμβριο, έπειτα από πιέσεις υποστηρικτών του και μελών του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και έδινε προθεσμία ως την Παρασκευή για τη δημοσιοποίηση του υλικού.

Παρότι δόθηκαν στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία, πολλά εξ αυτών ήταν έντονα λογοκριμένα ενώ πολλά ακόμη δεν δημοσιοποιήθηκαν, γεγονός που εξόργισε τον Μάσι και τους συμμάχους του, καθώς και θύματα του Έπσταϊν.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει προβεί προς ώρας σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τους χειρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης και τις επικρίσεις που αυτός προκάλεσε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση και άλλων αρχείων τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS, ο Μάσι υπαινίχθηκε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «καταστρατηγεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου».

«Ο πιο γρήγορος τρόπος -και νομίζω ο πιο άμεσος- για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτά τα θύματα είναι να κινηθεί η διαδικασία περί “εγγενούς περιφρόνησης” εναντίον της Παμ Μπόντι, και αυτό δεν απαιτεί την προσφυγή στα δικαστήρια».

Η διαδικασία περί «εγγενούς περιφρόνησης» είναι μια σπανίως χρησιμοποιούμενη νομική δράση που μπορεί να ενεργοποιηθεί από ένα εκ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, είτε τη Γερουσία είτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με την εθελοντική επαγγελματική ένωση νομικών, American Bar Association, δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Ο Μάσι πρόσθεσε ότι ο ίδιος αναφερόμενος ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρο Κάνα, που έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στην εκστρατεία για τη δημοσιοποίηση του συνόλου των αρχείων Έπσταϊν, συντάσσουν ήδη το κείμενο για τη ενεργοποίηση της διαδικασίας. «Ο Ρο Κάνα κι εγώ το συζητάμε και το συντάσσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Κάνα έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η διαδικασία περί εγγενούς περιφρόνησης. «Συστήνουμε έναν διακομματικό συνασπισμό, και αυτός θα επιβάλλει πρόστιμο στην Παμ Μπόντι για κάθε ημέρα που δεν δημοσιοποιεί αυτά τα έγγραφα», εξήγησε.

Σε αντίθεση με μια διαδικασία παραπομπής (impeachment) -μια ακόμη επιλογή που θεωρητικά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι επικριτές της Μπόντι- η νομική διαδικασία περί περιφρόνησης του Κογκρέσου απαιτεί μόνο τη στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων, επισήμανε ο Μάσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε την Κυριακή.



