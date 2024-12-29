Ο νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο έριξε το βάρος του στις βίζες H-1B, παίρνοντας το μέρος του Ίλον Μασκ στη διαμάχη μεταξύ των συντηρητικών για το πρόγραμμα που επιτρέπει σε ξένους υψηλής κατάρτισης να εργαστούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αυτή η διαμάχη αναβιώνει ανησυχίες για τον τρόπο διακυβέρνησης του Τραμπ όπως φαίνεται σε άρθρο της The Washington Post, που παραθέτει δήλωσή του στη New York Post.



«Πάντα μου άρεσαν οι βίζες, πάντα ήμουν υπέρ των βίζας», είπε ο Τραμπ στην Post σε τηλεφωνική συνέντευξη. Και πρόσθεσε: «Έχω πολλές βίζες H-1B στα ακίνητά μου. Έχω πιστέψει στο H-1B. Το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα».



Τα σχόλια έρχονται εν μέσω διαδικτυακής σύγκρουσης που ανέδειξε ένα ρήγμα στον συνασπισμό του Τραμπ ενόψει της ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο. Ο Μασκ και άλλοι επικεφαλής του επιχειρείν βλέπουν το πρόγραμμα για τις θεωρήσεις ως απαραίτητο για την τεχνολογική βιομηχανία των ΗΠΑ, αλλά οι σκληροπυρηνικοί κατά των μεταναστών, όπως η δεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Κ. Μπάνον, διατείνονται ότι το σύστημα επιτρέπει στις εταιρείες να εκμεταλλεύονται φτηνό ξένο εργατικό δυναμικό εις βάρος των Αμερικανών.



Ενώ ο Τραμπ είπε ότι απασχολεί εργαζομένους H-1B, προηγούμενες αναφορές έδειξαν ότι απασχολεί εργαζομένους στο πλαίσιο του προγράμματος H-2A, το οποίο καλύπτει τις προσωρινές βίζες για εργάτες στον αγροτικό τομέα, και το πρόγραμμα H-2B, για εποχικούς εργαζομένους σε τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και οι τεχνικές εργασίες στην αγορά ακινήτων. Η μεταβατική ομάδα Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο της WP.



«Η δήλωση του προέδρου ότι υποστηρίζει τη μετανάστευση και τις βίζες για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης επιτρέπει στους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας στη Silicon Valley και στις εταιρείες που τους απασχολούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση μετά από πολλούς θυελλώδεις μήνες», είπε η Άλκορν.



Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν μια πρώιμη νίκη για τους επικεφαλής της τεχνολογίας και του επιχειρείν που έχουν ευθυγραμμιστεί μαζί του σε μια προσπάθεια επιρροής στην κυβέρνησή του. Ωστόσο, οι ειδικοί σχολίασαν ότι αυτή είναι απίθανο να είναι η τελευταία λέξη για το θέμα από τον εκλεγμένο πρόεδρο.



Η στάση του Τραμπ για τις βίζες H-1B έχει αλλάξει αρκετές φορές με τα χρόνια, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του ότι «πάντα ήταν υπέρ» τους. Σε μια δήλωση του Μαρτίου 2016, για παράδειγμα, υποσχέθηκε να «τερματίσει για πάντα τη χρήση του H-1B ως πρόγραμμα φθηνού εργατικού δυναμικού και να θεσπίσει την απόλυτη απαίτηση να προσλαμβάνονται πρώτα Αμερικανοί εργαζόμενοι για κάθε πρόγραμμα βίζας και μετανάστευσης».



Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα H-1B συνεχίστηκε υπό την πρώτη του διακυβέρνηση, αν και εξέταζε εξονυχιστικά τις εφαρμογές του H-1B ως μέρος μιας προσέγγισης που αποκαλούσε «ακραίο έλεγχο», καθιστώντας τη διαδικασία πιο επαχθή για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Τον τελευταίο χρόνο της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ εξέδωσε διάταγμα το 2020 που εμπόδιζε προσωρινά τις νέες βίζες, συμπεριλαμβανομένων των H-1B.



«Στην πρώτη θητεία του, ο Τραμπ, ‘’κυνήγησε’’ το H-1B», τόνισε ο Μουζαφέρ Τσίστι, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μια μη κομματική δεξαμενή σκέψης. Αλλά η πιο πρόσφατη προεδρική εκστρατεία του Τραμπ επικεντρώθηκε στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Αυτή η στάση θα μπορούσε να είναι προς όφελος του Μασκ και των άλλων ηγετών του κλάδου της τεχνολογίας, των οποίων οι επιχειρήσεις βασίζονται σε προγραμματιστές λογισμικού και άλλους ειδικευμένους εργαζομένους που έρχονται στη χώρα νόμιμα με βίζα H-1B.



Η Amazon ήταν αυτή που αξιοποίησε περισσότερο το πρόγραμμα βίζας H-1B το 2024 με 9.265, σύμφωνα με τον ιστότοπο των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ενώ οι άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες Google, Meta, Apple και IBM κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων 10. Ο Μασκ, ο οποίος γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, σημείωσε ότι κάποια στιγμή είχε βίζα H-1B πριν γίνει πολίτης των ΗΠΑ.



Αν και μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να τερματίσει το πρόγραμμα, ο πρόεδρος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο εφαρμογής του, διευκρίνισε ο Τσίστι. Μια ιδέα που εξετάζεται είναι να απονέμονται οι βίζες στους εργαζομένους που λαμβάνουν τους υψηλότερους μισθούς, και όχι με κλήρωση - μια αλλαγή που πιθανότατα θα ωφελούσε τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.



Αλλά τα σχόλια του Τραμπ το Σάββατο, στα οποία φαινόταν να συγχέει τις βίζες H-1B με το πρόγραμμα H-2B, υποδηλώνουν ότι δεν έχει σταθερή κατανόηση των εξειδικευμένων ζητημάτων μιας

πολιτικής, πρόσθεσε ο Τσίστι.



«Το ότι λέει κάτι στη New York Post δεν το κάνει πραγματικότητα στον κόσμο της μετανάστευσης», επισήμανε.

Τα ζητήματα μετανάστευσης έχουν οδηγήσει σε σχίσμα μεταξύ των συμβούλων του Τραμπ, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύουν ότι η υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης είναι το κλειδί για την ενίσχυση της υποστήριξης για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, ενώ μια πιο ένθερμη εθνικιστική ομάδα που περιλαμβάνει τον Μπάνον επιδιώκει να καταστεί πιο δύσκολη η μετανάστευση κάθε είδους.



Νωρίτερα το Σάββατο, ο Μπάνον, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ, επιτέθηκε στον Μασκ για την υποστήριξή του στο πρόγραμμα σε μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Gettr, αποκαλώντας τον «νήπιο» που χρειάζεται «έλεγχο ευεξίας» από τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών. Απαντούσε σε μια ανάρτηση του Μασκ στο X στην οποία ο μεγιστάνας επιτέθηκε στους αντιπάλους του H-1B και απείλησε να «πάει σε πόλεμο για αυτό το θέμα».



«Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ κινδυνεύει να μετατραπεί σε λάκκο με φίδια όπου διαφορετικές φατρίες στον ‘’κόσμο’’ του Τραμπ ανταγωνίζονται για την προσοχή του», σχολίασε ο Τομ Γουόρικ, ανώτερος συνεργάτης στο Ατλαντικό Συμβούλιο που εργάστηκε στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπό τον Τραμπ και υπό τον Μπαράκ Ομπάμα. «Πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης (του) φοβόντουσαν ότι με όποιον μιλούσε τελευταίο ο Τραμπ πριν πάρει μια απόφαση, αυτό (που του έλεγε ο τελευταίος) θα έκανε. Μπορώ να πω από πρώτο χέρι ότι όντως αυτό συμβαίνει».

Πηγή: The Washington Post

