Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών εξαφανίστηκε από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Το πολύτιμο κόσμημα, που είναι διακοσμημένο με «σφαιρικές χάντρες από λάπις λάζουλι», χρονολογείται στην εποχή του φαραώ Αμενεμοπέ της 21ης Δυναστείας (1070–945 π.Χ.).

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι διενεργείται εσωτερική έρευνα για την υπόθεση χωρίς να αναφέρει, ωστόσο, το πότε εθεάθη τελευταία φορά το πολύτιμο αντικείμενο.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, η απώλεια διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες κατά την απογραφή, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Το υπουργείο ανέφερε ότι ενημερώθηκαν όλες οι μονάδες αρχαιοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα της χώρας, ενώ η υπόθεση δεν ανακοινώθηκε αμέσως ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης απογραφή του περιεχομένου του εργαστηρίου.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στην πλατεία Ταχρίρ φιλοξενεί περισσότερα από 170.000 εκθέματα, μεταξύ των οποίων και η περίφημη χρυσή ταφική μάσκα του φαραώ Αμενεμοπέ. Η εξαφάνιση σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια, την 1η Νοεμβρίου, του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, που προβάλλεται από την κυβέρνηση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ως σημαντικό πολιτιστικό ορόσημο.

Μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές, οι θησαυροί του τάφου του Τουταγχαμών, ετοιμάζεται ήδη για μεταφορά ενόψει των εγκαινίων.

Το 2021, η Αίγυπτος διοργάνωσε μια εντυπωσιακή παρέλαση για τη μεταφορά 22 βασιλικών μούμιων, ανάμεσά τους ο Ραμσής Β΄ και η βασίλισσα Χατσεψούτ, στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Παλαιό Κάιρο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της μουσειακής υποδομής και της τουριστικής απήχησης της χώρας.

