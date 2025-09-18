Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ    

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε στο λαό του ότι ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 7 οικισμοί και πως η επιχείρηση συνεχίζεται

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Πέμπη, 18/9, ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στην μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα –βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί» πρόσθεσε ο ίδιος .

