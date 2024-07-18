Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που συνηθίζει να κάνει προκλητικές ενέργειες, δημοσίευσε σήμερα το πρωί βίντεο που τον δείχνει στην πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

«Ήρθα στον πιο σημαντικό τόπο για τους Εβραίους για να προσευχηθώ για τους ομήρους, που θα επιστρέψουν σπίτι τους αλλά όχι μέσω μιας συμφωνίας συνθηκολόγησης», ακούγεται να δηλώνει ο Μπεν Γκβιρ στα πλάνα, την ώρα που πίσω του φαίνεται και ο Θόλος του Βράχου.

עליתי הבוקר להר הבית כדי להתפלל להשבת החטופות והחטופים הביתה - אבל בלי עסקה מופקרת, אלא באמצעות הגברת הלחץ הצבאי נגד חמאס והמשך כתישתו. pic.twitter.com/JDMnRBYSF6 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 18, 2024

Tην ώρα που ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από τις οικογένειες ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας να δεχθεί μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, ο Μπεν Γκβιρ, χωρίς τη στήριξη του οποίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα χάσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο, τον κάλεσε να μη δεχθεί να κάνει καμία υποχώρηση.

«Προσεύχομαι και καταβάλλω προσπάθειες για να έχει ο πρωθυπουργός τη δύναμη να μην υποχωρήσει και να πάει ως το τέλος εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση, στερώντας τους (σ.σ. από τους Παλαιστίνιους) καύσιμα, και για να νικήσουμε», πρόσθεσε ο ίδιος, την ώρα που η διεθνής κοινότητα δε σταματά να ζητά από το Ισραήλ να χαλαρώσει την πολιορκία που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή.

Η πλατεία Τεμενών, που βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια περιοχή της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, είναι ο τρίτος πιο ιερός τόπος του ισλάμ. Έχει χτιστεί πάνω σε αυτό που οι Εβραίοι ονομάζουν όρος του Ναού, ο ιερότερος τόπος του ιουδαϊσμού, στον οποίο όμως οι πιστοί δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν.

Ο χώρος αυτός αποτελεί βασικό διακύβευμα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Από τον Δεκέμβριο του 2022 που ο Μπεν Γκβιρ συμμετέχει στον ακροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επισκεφθεί πολλές φορές την πλατεία Τεμενών, προκαλώντας την αντίδραση των Παλαιστινίων, αλλά και ξένων χωρών που θεωρούν ότι οι προκλήσεις αυτές ενδέχεται να τροφοδοτήσουν ακόμη περισσότερο την ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

