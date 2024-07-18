Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ για κακομεταχείριση και βασανισμούς παλαιστινίων κρατουμένων. Ο Νόμος περί Παράνομων Μαχητών παρέχει στις ισραηλινές δυνάμεις την εξουσία να συλλαμβάνουν συστηματικά Παλαιστινίους, τους οποίους κρατούν σε συνθήκες απομόνωσης, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους ή οποιαδήποτε επαφή με τις οικογένειές τους, επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η έκθεση βασίζεται σε μαρτυρίες 27 Παλαιστινίων, πρώην κρατουμένων, μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες και ένα 14χρονο αγόρι, που κατήγγειλαν βασανιστήρια και απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση από τον ισραηλινό στρατό.

Ένας 57χρονος παιδίατρος – ο οποίος συνελήφθη στη διάρκεια εφόδου σε νοσοκομείο της Γάζας, τον Δεκέμβριο του 2023 – δήλωσε ότι κρατήθηκε με χειροπέδες και δεμένα τα μάτια του επί 45 ημέρες σε στρατόπεδο, όπου λιμοκτονούσε και ξυλοκοπούνταν κατ’ επανάληψη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις ισραηλινές αρχές για αυτήν την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί επανειλημμένως κατηγορίες για βασανισμούς και κακομεταχείριση παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Η Διεθνής Αμνηστίας επικρίνει σφοδρά τον Νόμο περί Παράνομων Μαχητών, ο οποίος επιτρέπει στις ισραηλινές αρχές να συλλαμβάνουν αυθαίρετα όποιον θεωρούν ύποπτο και να τον κρατούν σε συνθήκες απομόνωσης χωρίς αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

