Λίβανος: Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ σε ισραηλινή επίθεση

Ένας διοικητής της επίλεκτης μονάδας Ραντβάν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν την Πέμπτη δύο πηγές ασφαλείας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι από την ισραηλινή επίθεση σε τριώροφο σπίτι στο Jmaijmeh στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για επιζώντες στα ερείπια.

Το νέο χτύπημα έρχεται εν μέσω καθημερινών εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 12 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά και 18 στρατιωτών και εφέδρων του Ισραηλινού Στρατού.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι 368 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και τη Συρία από τις ισραηλινές επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

