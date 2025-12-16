Στους δρόμους έχουν βγει οι αγρότες της Γαλλίας, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική διαχείριση της επιζωοτίας μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και υπογραφή της συνθήκης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur.

🇫🇷 Les barrages des agriculteurs ne sont "pas près de se lever", au lendemain de la visite de la ministre de l'Agriculture en Occitanie: la mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse se poursuit ⤵️ pic.twitter.com/Mou8nFhwxp — Agence France-Presse (@afpfr) December 16, 2025

Για 4η ημέρα οι Γάλλοι αγρότες έχουν αποκλείσει με μπλόκα κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και μια σιδηροδρομική γραμμή.

Ο αυτοκινητόδρομος A64 που συνδέει την Μπαγιόν με την Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, παρέμενε αποκλεισμένος από αγρότες σε μήκος 180 χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα στην Καρμπόν, κοντά στην Τουλούζη, όπου οι αγρότες κατασκήνωσαν για τέταρτη νύκτα, τρακτέρ και δέματα με άχυρο κλείνουν τον αυτοκινητόδρομο.

Στην περιφέρεια του Παρισιού, αγρότες απέκλεισαν επίσης σήμερα μια εθνική οδό στο Μερέ.

Μια διαδήλωση αγροτών σε ισόπεδη διάβαση στη Βιλφράνς-ντε-Λοραζέ εμποδίζει επίσης την κυκλοφορία των τρένων ανάμεσα στην Τουλούζη και το Καστελνονταρί, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου SNCF Réseau.

Ο κύριος οδικός άξονας προς την Ανδόρα είναι αποκλεισμένος από την Παρασκευή.

Μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας της ζωονόσου τον Ιούνιο στη Γαλλία, η στρατηγική του κράτους για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων των μονάδων στις οποίες υπάρχει κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» των βοοειδών σε ακτίνα 50 χιλιομέτων γύρω από τη ζώνη, αλλά όχι γενικευμένο σε εθνικό επίπεδο.

Η επίσκεψη στη νοτιοανατολική Γαλλία της υπουργού Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ δεν ηρέμησε την κατάσταση.

«Μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού» Ανί Ζενεβάρ χθες, Δευτέρα, τα μπλόκα «δεν είναι έτοιμα να αρθούν», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μπεναζέ, περιφερειακός γραμματέας του αγροτικού συνδικάτου Νέοι Αγρότες (Jeunes Agriculteurs). «Όλα όσα προτείναμε, κυρίως να σταματήσει η θανάτωση ολόκληρων των κοπαδιών, τίποτα δεν μελετήθηκε. Συνεπώς συνεχίζουμε», πρόσθεσε.

France's agriculture minister defends planned mass cattle culls and vaccines to control an infectious bovine disease, after farmers promised no let-up in their protests against what they view as excessive slaughtering.https://t.co/5gc0lAGYWt pic.twitter.com/C26wiqNUtY — AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025

«Διακυβεύεται η γαλλική γεωργία», εκτιμά ο Βενσάν Τουμιέ, 30 ετών, γενικός γραμματέας των Νέων Αγροτών στην Ιβελίν, απ' όπου ξεκίνησε η κινητοποίηση. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληγεί (σ.σ.: από τη μεταδοτική οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών), όμως με την ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η νόσος, υπάρχει κίνδυνος να φθάσει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα κατά προτεραιότητα, ταυτόχρονα με τη Mercosur, για εμένα όλα συνδέονται», διαβεβαιώνει ο αγρότης.