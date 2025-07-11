Αποζημίωση 580.000 ευρώ (500.000 λίρες) κέρδισε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Λονδίνο, επειδή ένας 17οροφος ουρανοξύστης που χτίστηκε απέναντι από σπίτι τους, τους έκρυβε τον ήλιο.

Ο Στίβεν και η Τζενιφερ Πάουελ κατέφυγαν στα δικαστήρια, παραπονούμενοι ότι ο πύργος γραφείων Arbor, μείωσε «σημαντικά» το φυσικό φως που εισέρχεται στο διαμέρισμά τους, το οποίο βρίσκεται στον 6ο όροφο κτιρίου, δίπλα στο South Bank του Λονδίνου.

Οι συνταξιούχοι μήνυσαν τους κατασκευαστές, αναφέροντας ότι ο ουρανοξύστης μπλοκάρει το φως και δυσχεραίνει την ανάγνωση στο κρεβάτι, ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία «των δικαιωμάτων τους στο φως» και απειλώντας τον 17οροφο πύργο με πιθανή κατεδάφιση.

Retired couple whose home was thrown into darkness by luxury skyscraper that was built across the road win huge payout https://t.co/muKUaPMNVk — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 10, 2025

Ο Arbor είναι ο πρώτος ουρανοξύστης του κατασκευαστικού πρότζεκ, Bankside Yards, που προβλέπει την ανέγερση 8 πύργων, συμπεριλαμβανομένων «μεγα-κατασκευών» ύψους 50 ορόφων.

Στη δίκη, σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι συνταξιούχων υποστήριξε ότι οι εργολάβοι δεν έλαβαν τις απαραίτητες άδειες από τους γείτονες για την ανέγερση του, αδιαφόρησαν ή ήλπιζαν να απορριφθούν οι προσφυγές στα δικαστήρια.

Από την πλευρά της, η κατασκευαστική εταιρία Ludgate House Ltd υποβίβασε το πρόβλημα λέγοντας: «Στο κάτω-κάτω, όταν θέλουν να διαβάσουν, μπορούν να ανοίξουν ένα φως».

Επιπλέον, η υπεράσπιση ανέφερε πως η απόκρυψη του φωτός δημιουργεί δυσχέρεια, αλλά δε μειώνει την αξία του διαμερίσματος των Πάουλ, ή της πολυκατοικίας που μένουν.

Τελικά, στην εκδίκαση της υπόθεσης (που πήρε μερικά χρόνια), το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου δικαίωσε τους Πάουελ και τους επιδίκασε αποζημίωση 500.000 λιρών, ποσό αρκετά πιο υψηλό από εκείνο που περίμενε να πληρώσει η εταιρεία, καθώς «σε τμήματα του διαμερίσματος, τα επίπεδα φωτός ήταν ανεπαρκή για τη συνήθη χρήση και απόλαυση αυτών των δωματίων».

Παράλληλα, ο δικαστής ματαίωσε την κατεδάφιση του ουρανοξύστη, αποδεχόμενος ότι η κατεδάφιση θα κόστιζε 15 έως 20 εκατομμύρια λίρες και η εκ νέου ανοικοδόμηση περίπου 225 εκατομμύρια λίρες, ενώ θα προκαλούνταν σχετικές «περιβαλλοντικές ζημιές».

Ωστόσο, η συνέχιση του κατασκευαστικού πρότζεκτ παραμένει αβέβαιη.

Πηγή: skai.gr

