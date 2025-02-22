Συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν θα έχει τη Δευτέρα στην 'Άγκυρα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, βασικό αντικείμενο στις διαβουλεύσεις των δύο υπουργών θα είναι οι εξελίξεις στη Συρία.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας θα φθάσει αύριο, Κυριακή, στην τουρκική πρωτεύουσα και η συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν προγραμματίζεται για τη Δευτέρα, ανήμερα της τρίτης επετείου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί και προχτές, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακαέι, ανακοίνωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες και την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

