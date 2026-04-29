Άγκυρα: Αδικαιολόγητο θράσος κατά της Τουρκίας η στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα

Αδικαιολόγητος θράσος κατά της Τουρκίας χαρακτηρίζει η Άγκυρα τη στήριξη του Παρισιού προς την Ελλάδα, σχολιάζοντας δηκτικά πως «η Ελλάδα με τη συμμαχία της με τη Γαλλία πρέπει να προσέξει μην πέσει ξανά σε χαντάκι».

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ δήλωσε: «Τώρα, φυσικά, παρακολουθήσαμε στενά τις δηλώσεις της Γαλλίας. Ειλικρινά, δεν στηρίζονται σε ορθολογική βάση. Ενώ έχουμε συμμαχική σχέση με τη Γαλλία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικά λανθασμένο να γίνονται δηλώσεις που κατατάσσουν την Τουρκία στην απέναντι πλευρά, έστω και εμμέσως, και να γίνεται λόγο για συμμαχία με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

» Σήμερα βλέπουμε ότι η Γαλλία επιδεικνύει αδικαιολόγητο θράσος και γενναιοδωρία στη χρήση ορισμένων ακραίων εκφράσεων κατά της Τουρκίας. Αυτή δεν είναι σωστή προσέγγιση.

» Από την άλλη, υπάρχει και αυτό το σημείο που ισχύει για την Ελλάδα. Στο τέλος, όλοι οι άλλοι φεύγουν και μένουμε μόνοι μας. Επομένως, ενώ η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να λύσει τα προβλήματά της με την Τουρκία στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων), τι θα κερδίσει επιδιώκοντας συνεχώς συμμαχίες -από το Ισραήλ και άλλους- και υιοθετώντας συνεχώς ρητορική κατά της Τουρκίας;

» Καταφεύγουν συνεχώς σε τέτοιους παράπλευρους δρόμους. Είναι απαραίτητο να μένει κανείς στον αυτοκινητόδρομο. Συχνά βλέπουμε ότι όταν κανείς βγαίνει από τον αυτοκινητόδρομο, πέφτει στο χαντάκι. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος.

» (H Γαλλία) Σήμερα, όπως βρίσκεται στη λάθος πλευρά των διεθνών ζητημάτων, στις σχέσεις με την Τουρκία, έτσι δεν στέκεται και στη σωστή πλευρά της ιστορίας στα διεθνή θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα φανεί πόσο λανθασμένες ήταν οι εκτιμήσεις και οι κινήσεις της Γαλλίας σε ολόκληρη την περιοχή, από το Σαχέλ έως τη Μεσόγειο. Είναι προς το συμφέρον όλων η Γαλλία να εγκαταλείψει αυτές τις πρακτικές και να αντιμετωπίσει τη συμμαχική της σχέση με την Τουρκία σε ρεαλιστική βάση και με τη σωστή προσέγγιση».

H Άγκυρα υπενθυμίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Το αεροσκάφος μας ταξίδεψε στη Λιβύη με πορεία στο όριο της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Λιβυη»

Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor.



Ülkemizden havalanan ve “Tek Libya” “Tek Ordu” hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen… pic.twitter.com/Q8NPm3Lyaa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2026

Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας: «Η άσκηση πολυεθνικών ειδικών δυνάμεων Flintlock-2026, που λαμβάνει χώρα στη Λιβύη, συνεχίζεται με επιτυχία. Το μη επανδρωμένο οπλισμένο αεροσκάφος AKINCI, το οποίο απογειώθηκε από τη χώρα μας και συμμετείχε στην άσκηση με στόχο «Μία Λιβύη» και «Ένας Στρατός», συμμετείχε στην άσκηση ακολουθώντας τα όρια θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζονται στη Συμφωνία Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019».

Hurriyet: Η παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο μπορεί να οδηγήσει την Άγκυρα σε πιο σκληρές κινήσεις με όπλα

«Ο Φιντάν έχει προειδοποιήσει καθώς η Κύπρος δεν είναι ένα απλό νησί. Είναι προκεχωρημένο φυλάκιο»

Η πολιτική αναλύτρια Χαντέ Φιράτ σημειώνει στη Hurriyet: «Η ΕΕ διαχειρίζεται σχεδόν έναν στρατηγικό φόβο. Και η 'Νότια Κύπρος' το εκμεταλλεύεται αυτό. Εργαλειοποιεί την εκ περιτροπής Προεδρία της ΕΕ όχι για την κοινή ευρωπαϊκή λογική, αλλά για τη δική της γεωπολιτική ατζέντα. Από τη μία πλευρά, η συμφωνία SOFA με τη Γαλλία. Από την άλλη, κοινές ασκήσεις. Από τη μια, η προετοιμασία για τη φιλοξενία γαλλικών αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, από την άλλη η προσπάθεια δημιουργίας διπλωματικών θέσεων εντός της ΕΕ κατά της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι απλώς ελληνοκυπριακή πολιτική. Είναι μια στρατηγική εκμετάλλευσης των φόβων της ΕΕ μέσω της τοπικοποίησής τους.

» Τι σημαίνουν οι κινήσεις των ελληνοκυπρίων; Η στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία δεν είναι συνήθης. Η SOFA δεν είναι απλώς ένα πρωτόκολλο. Είναι το έδαφος για στρατιωτική πρόσβαση. Οι γαλλικές ασκήσεις δεν είναι μόνο εκπαίδευση. Είναι δοκιμή διαλειτουργικότητας. Η παρουσία του Μακρόν στη 'Νότια Κύπρο' δεν είναι συμβολική. Είναι ένα μήνυμα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η δραστηριότητα της Βρετανίας στις βάσεις. Η αποστολή του HMS Dragon. Το σύστημα Barak MX του Ισραήλ. Όταν ενώνονται όλα αυτά μαζί, η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα νησί. Είναι προκεχωρημένο φυλάκιο. Γι’ αυτό και ήταν σημαντικό εκείνο το σκληρό μήνυμα που έστειλε ο Hakan Fidan προς τη 'Νότια Κύπρο' στην εκπομπή του Turgay Güler στο Ülke TV: «Αν κάνουν καμιά τρέλα, τα όπλα είναι δουλειά μας. Να μην περάσει καν από το μυαλό τους». Αυτά τα λόγια αποτελούσαν ένα δόγμα αποτροπής. Διότι η Άγκυρα διαβάζει αυτόν τον φάκελο ως μέρος της αρχιτεκτονικής ισορροπίας του 1960 και ως μια κίνηση στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου».

Μπαχτσελί: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να τα καταφέρει δίχως την Τουρκία - Δεν θα μας πουν αν θα έχουμε σχέσεις με την Κίνα ή τη Ρωσία»

Η Ευρώπη μάς έχει ανάγκη, όμως η Τουρκία μπορεί δίχως την Ευρώπη

«Ούτε οι Βρυξέλλες μπορούν να μας δείξουν από πού προερχόμαστε, ούτε η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία μπορεί να υπαγορεύσει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία. Η έκταση, το πλαίσιο και το βάθος των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία, την Κίνα, τον τουρκικό κόσμο, τον ισλαμικό κόσμο, την Ευρώπη και άλλα παγκόσμια κέντρα δεν μπορούν να καθοριστούν από προκαταλήψεις μπλοκ. Μόνο η κρατική σοφία, καθοδηγούμενη από το εθνικό συμφέρον, μπορεί να το αποφασίσει αυτό. Το δηλώνω ξεκάθαρα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την Τουρκία. Δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την Τουρκία στην ασφάλεια, την ενέργεια, τη διαχείριση της μετανάστευσης, τις μεταφορές ή την εδραίωση της περιφερειακής ισορροπίας.

Η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 'χώρα καταδικασμένη στις κατηγορίες της Ευρώπης'. Η Τουρκία είναι ιστορία, κράτος, μνήμη, γεωγραφία, κέντρο και αλήθεια ακόμη και χωρίς την Ευρώπη».

