Το clawback στη συνάντηση του υπουργού Υγείας Άδ. Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη

Ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των εργαστηρίων και τη διαχείριση του clawback, με στόχο την ελάφρυνση των επαγγελματιών υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργο Πατούλη.

«Παρά τη θετική πορεία του clawback, το οποίο συνεχίζει να μειώνεται, η δοσοποίηση χρωστούμενων από τα clawback παρελθόντων ετών δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, οδηγώντας στην ταυτόχρονη είσπραξη δύο δόσεων αντί για μίας. Κατόπιν συνεννοήσεώς μου με τον κ. Θάνο Πετραλιά, κάναμε αποδεκτό το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του κ. Γιώργου Πατούλη και από τον επόμενο μήνα, θα πάμε πιο μπροστά τις δόσεις, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι εργαστηριακοί να πληρώνουν ταυτόχρονα δύο δόσεις clawback. Με αυτόν τον τρόπο ελαφρύνουμε σημαντικά τη ρευστότητά τους και με τη διαρκή πτώση του clawback ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητά τους», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Tι δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:«Υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα για τις επιστροφές του clawback και στις κλινικές και στα διαγωνιστικά κέντρα, αλλά κυρίως στα εργαστήρια. Ζητήσαμε από τον υπουργό και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, ότι έγινε αποδεκτό το αίτημά μας, να υπάρχει πάγωμα των επόμενων μηνών στο επίπεδο των επιστροφών. Θεωρώ ότι είναι μία θετική εξέλιξη και ευχόμαστε με τη δύναμη όλων και κυρίως του υπουργού, το clawback κάποια στιγμή να μηδενιστεί».

Πηγή: skai.gr

