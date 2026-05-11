Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατήγγειλε το κατηγορητήριο για «πολιτική κατασκοπεία» στη Σηλυβρία ως πολιτικά υποκινούμενο και στερούμενο αποδείξεων κατά την απολογία του στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που αφορούν πλαστογραφία και δήλωσε ότι αντιμετωπίζει απειλές και κατασκευασμένα στοιχεία.

Χαρακτήρισε τη δίκη ως πολιτική, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάστηκε από όσους φοβούνται να τον αντιμετωπίσουν στις εκλογές και αποσκοπεί στη διατήρηση θέσεων εξουσίας.

Με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για «πολιτική κατασκοπεία» στη Σηλυβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα αλλά σε εικασίες.

«Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κατηγορητήριο όνειδος για το κράτος και το έθνος μας. Η κατηγορούσα αρχή με κατηγορεί για πλαστογραφία. Αγωνίζομαι με απειλές, με ομηρίες και με κατασκευασμένα στοιχεία. Η πολιτική παρέμβαση που γίνεται για να διατηρηθούν θέσεις εξουσίας είναι προφανής», είπε, ενώ πρόσθεσε με νόημα πως «αυτή η υπόθεση είναι μια πολιτική δίκη που επινόησαν όσοι φοβούνται να με αντιμετωπίσουν στις εκλογές».

Ο Ιμάμογλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα που αποδίδει στη δίκη, παρουσιάζοντάς την ως ευρύτερη πολιτική σύγκρουση.

«Ο αγώνας που δίνουμε εδώ έχει μετατραπεί σε έναν εθνικό αγώνα. Σήμερα, η μεγαλύτερη μάχη για τη δημοκρατία στην Τουρκία δίνεται στη Σηλυβρία και θα νικήσουμε».

Στην απολογία του, ο Ιμάμογλου επιτέθηκε με σφοδρότητα στο περιεχόμενο της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι στερείται νομικής βάσης.

«Αυτό το κατηγορητήριο είναι ένα δικανικό έγκλημα. Είναι σκουπίδια, όλα σκουπίδια. Αντιγραφή και επικόλληση. Δεν διάβασα ούτε μία σελίδα και δεν πρόκειται να διαβάσω».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «καθώς προχωρά κανείς να διαβάζει το κείμενο, δεν αυξάνεται η νομική σοβαρότητα, αλλά η ασυνέπεια, οι αυθαίρετες ερμηνείες και η μετριότητα. Είναι αδύνατον μια τόσο βαριά κατηγορία όπως η πολιτική κατασκοπεία να στηρίζεται σε ένα τόσο ατεκμηρίωτο και κατασκευασμένο κείμενο».

Ο Ιμάμογλου κάλεσε ανοιχτά τις αρμόδιες αρχές να παρουσιάσουν αποδείξεις.

Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχει κατασκοπεία, ας βγουν η ΜΙΤ και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ας δείξουν στον λαό ένα και μόνο συγκεκριμένο στοιχείο».

Και συνέχισε: «Γιατί δεν μιλάτε; Γιατί δεν μιλάτε; Αν υπάρχει κάτι, εξηγήστε το. Πώς είναι δυνατόν ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να μην δίνει εξηγήσεις;».

Ο Ιμάμογλου συνέδεσε τη δίωξη με πολιτικές επιδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η υπονόμευση της εκλογικής του επιτυχίας.

«Είναι δυνατόν να θεωρείται έγκλημα το να κερδίζεις τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη και να αποκτάς ρόλο στην πολιτική της χώρας; Πρόκειται για μια πολιτική δίκη που στήθηκε από μια νοοτροπία που φοβάται να με αντιμετωπίσει στην κάλπη», πρόσθεσε.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και την ανέβαλε για αύριο στις 10:00, οπότε θα συνεχιστούν οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

