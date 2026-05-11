Bloomberg: Μασκ, Κουκ και πολλά στελέχη ακόμα θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ της Tesla, τον Τιμ Κουκ της Apple, την Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing καθώς και στελέχη άλλων μεγάλων εταιρειών να συνοδεύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται αξιωματούχο με γνώση του ζητήματος.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο Στίβεν Σβαρτσμάν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ Μακόρμικ της Meta Platforms περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα των προσώπων που αναμένεται να συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία του Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα, που αποτελείται από πάνω από δέκα κορυφαία στελέχη, θα συνοδεύσει τον Τραμπ σε μια επίσκεψη, από την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει να προκύψει μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο.

Πηγή: skai.gr

