Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα για βοήθεια

 Άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα για βοήθεια

Άγιο Παντελεήμονα: Άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στο ΑΤ για βοήθεια

Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο μεταφέρεται άντρας που φέρει τραύμα από μαχαίρι στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας ο οποίος κατάγεται από το Ιράν προσέγγισε το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ζητώντας βοήθεια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατονόμασε στους αστυνομικούς τον συγκάτοικο του ως δράστη της επίθεσης εναντίον του.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αστυνομικό τμήμα μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark