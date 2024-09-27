Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο μεταφέρεται άντρας που φέρει τραύμα από μαχαίρι στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας ο οποίος κατάγεται από το Ιράν προσέγγισε το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ζητώντας βοήθεια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατονόμασε στους αστυνομικούς τον συγκάτοικο του ως δράστη της επίθεσης εναντίον του.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν.

