Σε εξέλιξη βρίσκεται πορεία διαμαρτυρίας στον Άγιο Παντελεήμονα από διάφορες συλλογικότητες για τον θάνατο αλλοδαπού κρατουμένου στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Λόγω της πορείας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν από την Τροχαία.

Η κυκλοφορία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα αποκαταστάθηκε μετά τις 21:30, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν εφαρμοστεί, λόγω πορείας διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν διάφορες συλλογικότητες, για τον θάνατο αλλοδαπού κρατουμένου στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κρατούμενος τις «πρωινές ώρες του Σαββάτου, 21 Σεπτεμβρίου 2024, εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του και κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε τον θάνατό του».

Πηγή: skai.gr

