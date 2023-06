Αφιερωμένο στο νονό του Voguing, Willi Ninja το Doodle της Google

Καταξιωμένος ερμηνευτής, ο Willi άνοιξε έναν δρόμο για την εκπροσώπηση και την αποδοχή των Black LGBTQ+ τις δεκαετίες του 1980 και του '90

Το σημερινό βίντεο Doodle γιορτάζει τον Willi Ninja, έναν εμβληματικό χορευτή και χορογράφο γνωστό ως «Νονός του Voguing». Καταξιωμένος ερμηνευτής, ο Willi άνοιξε έναν δρόμο για την εκπροσώπηση και την αποδοχή των Black LGBTQ+ τις δεκαετίες του 1980 και του '90.

Η κοινότητα που δημιούργησε, «The Iconic House of Ninja», ζει μέχρι σήμερα. Το βίντεο Doodle εικονογραφήθηκε από τον Rob Gilliam και επιμελήθηκε ο Xander Opiyo , με πρωτότυπη μουσική από τον Vivacious. Οι ερμηνευτές που εμφανίζονται είναι τα σημερινά μέλη του House of Ninja (Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja και Akiko Tokuoka γνωστός και ως KiT Ninja) που χορεύουν για να γιορτάσουν την κληρονομιά του Willi. Σαν σήμερα το 1990, το ντοκιμαντέρ Paris Burning— το οποίο περιλαμβάνει τον Willi and the Iconic House of Ninja — κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στο NewFest New York LGBT Film Festival.

Ο Willi Ninja γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στο Flushing του Queens. Είχε μια στοργική μητέρα που υποστήριζε την ταυτότητά του. Ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για τον χορό πηγαίνοντάς τον σε παραστάσεις μπαλέτου στο θέατρο Απόλλων. Αν και δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τα μαθήματα χορού, αυτό δεν εμπόδισε τον Γουίλι να διδάξει τον εαυτό του τις κινήσεις που θα τον έκαναν αστέρι.

Ο Willi συνέχισε να κυριαρχεί στην τέχνη του voguing, ένα στυλ χορού που συνδυάζει πόζες μόδας με περίπλοκες κινήσεις, μιμικές και πολεμικές τέχνες. Η φόρμα χορού προέκυψε από τη σκηνή της αίθουσας χορού του Χάρλεμ, η οποία ήταν ένας ασφαλής χώρος που ιδρύθηκε από LGBTQ+ Μαύρους και Λατίνους για να γιορτάσουν την έκφραση και τη συνοχή.

Οι περισσότεροι Μαύροι και Λατίνοι συμμετέχοντες στην αίθουσα χορού ανήκουν σε ομάδες γνωστές ως σπίτια, που προσφέρουν μια εκτεταμένη κοινωνική οικογένεια και δίχτυ ασφαλείας για όσους αντιμετωπίζουν την απόρριψη από βιολογικούς συγγενείς. Ο Willi συνίδρυσε τη δική του κοινότητα που ονομάζεται House of Ninja το 1982 και συνέχισε να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στα μέλη του σπιτιού του ακόμα και αφού έγινε διάσημος.

Εμπνευσμένος από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τις πολεμικές τέχνες, ο Willi εισήγαγε νέες τεχνικές χορού που επαναπροσδιόρισαν τα πρότυπα voguing. Τη δεκαετία του '90, ο Willi συνέχισε να παίζει σε ταινίες, μουσικά βίντεο και πολυτελείς παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Οι κινήσεις του ενέπνευσαν διασημότητες από τη Madonna έως τον Jean-Paul Gaultier.

Ο Willi πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ του 1990, Paris Is Burning, όπου το μοναδικό του στυλ χορού παρουσιάστηκε στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εξέθεσε το έργο του Willi σε ένα ευρύτερο κοινό.

Όταν ο Willi δεν χόρευε, ήταν ένας ισχυρός υποστηρικτής της κοινότητάς του. Ένας από τους πρώτους που ευαισθητοποίησε για την πρόληψη του HIV/AIDS στα drag balls, ο Willi έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μείωση του στίγματος που περιβάλλει την ασθένεια.

Ευχαριστούμε τον Willi Ninja για τη συνεισφορά σας στον κόσμο του χορού και για το πώς δώσατε ορατότητα στις ταυτότητες των Μαύρων και Λατίνων LGBTQ+ σε όλο τον κόσμο. Το House of Ninja συνεχίζει να χορεύει στο όνομά σου.

