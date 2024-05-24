Αφγανιστάν: Ενα παιδί σκοτώνεται κάθε δύο ημέρες από «ξεχασμένες» νάρκες

Έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια πολέμου, ένα παιδί σκοτώνεται κάθε δεύτερη ημέρα στο Αφγανιστάν από νάρκες ή άλλα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί και είναι διάσπαρτα στη χώρα.

«Τα περισσότερα από τα ατυχήματα συμβαίνουν επειδή τα παιδιά παίζουν με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς», εξηγεί ο ο Νικ Ποντ επικεφαλής της μονάδας ναρκών της UNAMA, της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν.

Η σοβιετική νάρκη κατά προσωπικού PFM-1 για παράδειγμα μοιάζει με πεταλούδα με τα δύο φτερά που διαθέτει και «είναι ιδιαίτερα ελκυστική (για τα παιδιά), γι’ αυτό τη μαζεύουν» από το έδαφος.

«Τα περισσότερα πυρομαχικά έχουν όμορφα χρώματα τα οποία προσελκύουν» τα παιδιά, τονίζει και ο Σάγεντ Χάσαν Μάγιαρ της βρετανικής οργάνωσης Halo Trust.

«Οι πιο επικίνδυνες είναι οι οβίδες 40 χιλιοστών του ΝΑΤΟ» που χρησιμοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν από το 2001 ως το 2021. «Λόγω της κίτρινης κεφαλής τους, τα παιδιά νομίζουν ότι είναι χρυσός και προσπαθούν να τις ξεθάψουν», σημειώνει.

Το θανατηφόρο «παιχνίδι»

Στο χωριό Νοκορντάκ δύο παιδιά σκοτώθηκαν τον Απρίλιο, δύο αγόρια 14 ετών.

«Οι άνθρωποι έλεγαν ότι υπήρχαν νάρκες σε εκείνη την περιοχή, αλλά δεν είχε υπάρξει ποτέ τέτοιο δυστύχημα στο χωριό», λέει ο αδελφός ενός από τα θύματα.

Στο χωριό Πατανάγιε, 50 χιλιόμετρα πιο μακριά, ο 13χρονος Σάγεντ δείχνει το χέρι και το πόδι του που είναι καλυμμένα με γάζες. Επέζησε από ένα ατύχημα με νάρκη, όμως ο αδελφός του Τάχα, 11 ετών, σκοτώθηκε όταν βρήκε μια νάρκη την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα.

«Γίνονται πολλά τέτοια ατυχήματα», δηλώνει ο πατέρας τους Σίραζ Άχμαντ. «Αύριο μπορεί ο γιος κάποιου άλλου να μείνει ανάπηρος ή να σκοτωθεί. Ζητάμε από την κυβέρνηση να απομακρύνει τις νάρκες», τονίζει.

«Έλλειψη πόρων» και η στάση των Ταλιμπάν

Η αποναρκοθέτηση ξεκίνησε ήδη από το 1988, αλλά λόγω των συνεχών συγκρούσεων πολλές περιοχές του Αφγανιστάν γέμισαν και πάλι με νάρκες και άλλα πυρομαχικά.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε το τρέχον επίπεδο μόλυνσης» από αυτούς τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, το 82% των θυμάτων των οποίων είναι παιδιά, δήλωσε ο Νικ Ποντ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν «στηρίζει πλήρως την αποναρκοθέτηση και θέλει να προχωρήσει», διαβεβαιώνει.

Όμως, όπως εξηγεί ο Ζάμπτο Μάγιαρ της Halo, «υπάρχει έλλειψη πόρων», οπότε οι ομάδες αποναρκοθέτησης προχωρούν κομμάτι - κομμάτι, μόλις φτάνουν δωρεές από το εξωτερικό.

Πρόσφατα, μέλη της ομάδας αποναρκοθέτησης της βρετανικής οργάνωσης ανέσυραν στην επιφάνεια νάρκη στο Γάζνι, και στη συνέχεια προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Όμως πριν συμβεί αυτό, ένας Ταλιμπάν που επέβαινε σε μοτοσικλέτα τους φώναξε: «Δώστε τη σε εμένα! Θα την κρατήσω σπίτι μου ασφαλή. Μπορεί να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα, όταν το Αφγανιστάν βρεθεί και πάλι υπό κατοχή».

Η νάρκη «δεν ήταν τόσο επικίνδυνη καθώς δεν είχε εκραγεί εδώ και τόσα χρόνια», επέμεινε ο ίδιος.

Φωτ. αρχείου AP: Ο Μοχάμεντ Μαχντί, που έχασε το πόδι του σε έκρηξη νάρκης, περιμένει έναν γιατρό του Ερυθρού Σταυρού στο σπίτι του στην Καμπούλ του Αφγανιστάν - Αύγουστος 2004

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

