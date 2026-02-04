Πληροφορίες της Hurriyet και του Middle East Eye αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες με την Τουρκία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας για την επέκταση του ναυτικού στόλου τους εν μέσω εντεινόμενου στρατιωτικού ανταγωνισμού με την Κίνα.



Οι συνομιλίες φέρεται να καλύπτουν την προμήθεια εξαρτημάτων πλοίων, την πιθανή κατασκευή φρεγατών και την αντιμετώπιση των «σημείων συμφόρησης» στην παραγωγική ικανότητα του Ναυτικού των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επαφές συνεχίζονται από πέρυσι, και ότι αξιολογούνται διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας.



Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Middle East Eye (MEE) δήλωσαν ότι οι συζητήσεις κάλυψαν την προμήθεια εξαρτημάτων πλοίων, την πιθανή κατασκευή φρεγατών και μοντέλα παραγωγής που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Επίσης, δήλωσαν ότι το περιεχόμενο των συζητήσεων διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των νομικών κανονισμών των ΗΠΑ και των πολιτικών της αμυντικής βιομηχανίας.



Η Άγκυρα έχει επιτύχει σημαντική παραγωγική ικανότητα στον ναυπηγικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Τα τουρκικά ναυπηγεία έχουν την ικανότητα να παράγουν περισσότερα από 30 πλοία ταυτόχρονα για το τουρκικό και το πακιστανικό ναυτικό. Αυτό έχει καταστήσει την Τουρκία μια εξέχουσα ναυτική δύναμη σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτύξει πολλά εγχώρια σχέδια πλοίων στο πλαίσιο του πρότζεκτ MİLGEM, του εθνικού προγράμματος πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτά τα σχέδια διαθέτουν την ευελιξία να προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών ναυτικών δυνάμεων. Σημειώθηκε ότι το πρόγραμμα έχει αυξήσει την μηχανική εμπειρία της Τουρκίας σε ναυτικές πλατφόρμες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι των ΗΠΑ διερεύνησαν κατά πόσον η Τουρκία θα μπορούσε να προμηθεύσει εξαρτήματα πλοίων. Στις συζητήσεις εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα η Άγκυρα να βοηθήσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στην κατασκευή πρόσθετων φρεγατών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.