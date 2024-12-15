Άδεια τα ιταλικά μεταναστευτικά κέντρα στην Αλβανία

Η τελευταία έκθεση της του ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης συνόρων Frontex είναι σαφής: στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία, σε σχέση με το 2023 μειώθηκαν κατά 60%. Οι μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στην Καλαβρία, στην Σικελίακαι στην Απουλία δεν ξεπέρασαν, συνολικά, τις 64.000. Το 92% αναχώρησε με πλεούμενα από την Τυνησία και την Λιβύη.



Παρά τα στοιχεία και την όλη αυτή τάση, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Μελόνι έχει «επενδύσει» στην αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό.Παρά τις τόσες προσπάθειές της όμως τα δυο κλειστά κέντρα κράτησης για παράτυπους μετανάστες που δημιούργησε στην Αλβανία, παραμένουν άδεια. Η ιταλική δικαιοσύνηδεν επικύρωσε τις μέχρι τώρα αποφάσεις προσωρινής κράτησης αιτούντων άσυλο και ο λόγος έχει πλέον περάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αποφασίσει -μέχρι την ερχόμενη Άνοιξη- αν τα μέτρα της κυβέρνησης Μελόνιλαμβάνουν υπόψη την αρχή της «ασφαλούς χώρας προέλευσης» μεταναστών και προσφύγων.

Ρέντσι: «Να μεταφερθούν στα κέντρα 2.000 Αλβανοί κρατούμενοι στην Ιταλία

Προς το παρόν στα δυο αυτά κέντρα του Σανγκίν και του Γκιαντέρ στην βόρεια Αλβανίασυναντά κανείς μόνον Ιταλούς αστυνομικούς και καραμπινιέρους. Ρεπορτάζ αλβανικής τηλεόρασης, στο οποίο αναφέρθηκε αναλυτικά ο Τύπος στην Ρώμη, έδειξε ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί, στην φάση αυτή κάνουν σάουνα στο πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν, πάνε εκδρομές στο Δυρράχιο και στα Τίρανα και το βράδυ, ορισμένες φορές, χορεύουν σε ντίσκο. Δεν έχουν, ουσιαστικά αντικείμενο εργασίας.



Την ίδια ώρα ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι σε πρόταση του υπογραμμίζει: «για τα δυο αυτά κέντρα στην βόρεια Αλβανία η ιταλική κυβέρνηση ξόδεψε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι σαφές ότι το όλο σχέδιο κατέρρευσε. Ας τα χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον για να μεταφέρουμε εκεί τους περίπου 2.000 Αλβανούς κρατούμενους που βρίσκονται στις ιταλικές φυλακές».



H δεξιά συμμαχία της κυβέρνησης Μελόνι δεν προτίθεται να κάνει βήμα πίσω. Το αποδεικνύουν και οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, ο οποίος ήταν -επί σειρά ετών- στέλεχος του κόμματος της Ιταλίδας πρωθυπουργού. «Πρόκειται για ένα μοντέλο που μελετάται και εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου»,είπε χαρακτηριστικά και πρότεινε, για να ξεπεραστούν «τεχνικά και νομικά προβλήματα» να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος.



Η Ρώμη, δηλαδή, δεν εγκαταλείπει την σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Μια γραμμή η οποία ανάγκασε τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» να αναστείλουν τις διασώσεις τους με το πλοίο Geo Barents στην κεντρική Μεσόγειο. «Η απόφασή μας οφείλεται σε ασύλληπτους νόμους που στερούνται κάθε λογικής», υπογράμμισε η ΜΚΟ, με αναφορά σε μέτρα και αποφάσεις του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία έθεσαν νέους περιορισμούς στους διασώστες των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

