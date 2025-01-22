Ανησυχεί το Παρίσι για την αύξηση των εντάσεων στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία εξέφρασε σήμερα την "έντονη ανησυχία της για την αύξηση των εντάσεων" στη Δυτική Όχθη όπου ο ισραηλινός στρατός άρχισε μια επιχείρηση αμέσως μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Παρίσι κάλεσε "τις ισραηλινές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση", καθώς η Τζενίν επλήγη από σφοδρά πυρά και εκρήξεις τη δεύτερη ημέρα της ισραηλινής επιχείρησης.

Την επομένη της ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση ελπίζει να έχει άνευ όρων υποστήριξη, ο στρατός "άρχισε αντιτρομοκρατική επιχείρηση" σε αυτήν την πόλη στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

"Η εποικιστική δραστηριότητα επιταχύνεται και η βία από εξτρεμιστές εποίκους αυξάνεται, τροφοδοτώντας την αστάθεια", τονίζει το Κε ντ΄Ορσέ.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συζητήσει "το θέμα της εποικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του" κατά τη διάρκεια του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 27 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο τελευταίος απολογισμός της επιχείρησης το βράδυ της Τρίτης έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και 35 τραυματίες, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε από την πλευρά του, ότι "έπληξε περισσότερους από δέκα τρομοκράτες" κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. "Αεροπορικά πλήγματα σε υποδομές τρομοκρατών πραγματοποιήθηκαν και πολλά εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στους δρόμους (...) εξουδετερώθηκαν".

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε κατακόρυφα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Κυριακή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

