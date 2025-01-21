ΟΗΕ: 897 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι 897 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, τρίτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς.

Το OCHA επικαλείται την πληροφόρηση που είχε από τις ισραηλινές αρχές και τους εγγυητές της συμφωνίας εκεχειρίας, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

