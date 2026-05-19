Το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος και τις συμφωνίες για τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο στόχος είναι η πώληση του πρώτου κυπριακού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου το 2028. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία με την Exxon για τα επόμενα βήματα. «Είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και πολύ σύντομα θα είμαστε σε στάδιο να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα» τόνισε.

Σήμερα λάβαμε μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής για το κοίτασμα «Κρόνος», καθώς επίσης δέσμη… pic.twitter.com/tBNmNOUNum — NikosChristodoulides (@Christodulides) May 19, 2026

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σημερινές αποφάσεις υλοποιούν δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του 2026 και αποτελούν κρίσιμα βήματα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και τη στήριξη των πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

«Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011. Και 15 χρόνια μετά σήμερα παίρνουμε, θεωρώ, την πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Επιτέλους, σήμερα εγκρίνουμε το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος “Κρόνος”, καθώς και τις Συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Πρόκειται για σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας. Ο στόχος είναι το 2028 να πουληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου και εγκρίνουμε όλες τις σχετικές συμφωνίες», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

