Με καλό καιρό συντελείται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, το οποίο και αναμένεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να είναι ηλιόλουστο και με αυξημένη θερμοκρασία.

Στην Αττική την M.Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα οπότε ίσως βρέξει τοπικά και για λίγο. Η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Οι

άνεμοι μεταβλητοί 3 με4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία από 09 έως 18 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς.

Γενικότερα στη χώρα την Μ. Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά της χώρας. Λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Η μέγιστη θερμοκρασία στα βορειοανατολικά μέχρι 14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 17 με 19 και τοπικά στα νότια 20 βαθμούς και το Μ. Σάββατο προβλέπονται κάποιες παροδικές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει σημαντικά.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός γενικά ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο.



Πηγή: skai.gr

