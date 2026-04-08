Mε πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί η Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του του ΣΚΑΪ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Στην Αττική την M.Πέμπτη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Γενικότερα στην χώρα την Μ. Πέμπτη προβλέπονται στα βορειοανατολικά, την Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με και τοπικά στα δυτικά και τα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Μόνο στο νότιο Αιγαίο το θερμόμετρο θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 20 βαθμούς.

Την Μ. Παρασκευή και πάλι λίγες τοπικές βροχές προβλέπονται στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα.

Δεν προβλέπεται κάτι αξιόλογο καιρικά το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Το Μ. Σάββατο θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, από την Κυριακή όμως η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.