Σήμερα Δευτέρα παροδικές χιονοπτώσεις στα Βόρεια . Χαμηλές θερμοκρασίας Δευτέρα , Τρίτη και Τετάρτη , σε άνοδο από την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και στο  Α Αιγαίο  σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ΒΑ . Πάντως στα Δ και Β , από το απόγευμα ,  τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ    Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  Βόρεια έως  10 βαθμούς ,  στην υπόλοιπη χώρα έως  16 με 19 και στην Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς .

Την Τρίτη  Συννεφιά  , με τοπικές βροχές κυρίως στα Α ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι : Β – ΒΑ  4 με 6 και τοπικά στο Κ και Ν  Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε όλη τη χώρα σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Την  Τετάρτη Στα Δ και Ν  θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, κυρίως στην Πελοπόννησο, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6 και στα ΝΑ  τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η θερμοκρασία σε άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι .   Άνεμοι: Β  4 με 6 στα Α βαθμιαία 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 με 14 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  Άνεμοι: Β – ΒΔ  4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

