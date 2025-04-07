Σήμερα Δευτέρα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και στο Α Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ΒΑ . Πάντως στα Δ και Β , από το απόγευμα , τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 10 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 19 και στην Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς .

Την Τρίτη Συννεφιά , με τοπικές βροχές κυρίως στα Α ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι : Β – ΒΑ 4 με 6 και τοπικά στο Κ και Ν Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε όλη τη χώρα σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη Στα Δ και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, κυρίως στην Πελοπόννησο, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η θερμοκρασία σε άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι . Άνεμοι: Β 4 με 6 στα Α βαθμιαία 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 με 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.