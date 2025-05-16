Αυξημένες είναι σήμερα, Παρασκευή οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως σε νότιες περιοχές της χώρας, αλλά και στην Αττική, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η σκόνη σε συνδυασμό με τις νεφώσεις έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο στην Αττική, συγκρατώντας, ταυτόχρονα, και τις θερμοκρασίες σε τιμές κάτω των 23 βαθμών, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, από το Σάββατο οι -ισχυροί κατά τόπους- νοτιάδες θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς, με συνέπεια να φύγει γρήγορα η σκόνη από τη χώρα μας.

Δείτε βίντεο από το Λυκαβηττό και το Καλλιμάρμαρο:

Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σε ό,τι αφορά τον καιρό του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο, Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σχηματιστούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες που θα συνοδευτούν από τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

