Σχεδόν αίθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις - Πού αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και στην Κρήτη τους 21, τοπικά στα νότια τους 22 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και τη Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Κρήτη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και στην Κρήτη έως 21, τοπικά στα νότια 22 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

