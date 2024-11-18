Σήμερα Δευτέρα, σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα το πρωί τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έτσι θα φτάσει το μεσημέρι στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά έως 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 20 και τοπικά στα νότια έως 21 βαθμούς.

Την Τρίτη, στη Δυτική Ελλάδα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη και Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ, τα Β, και το Α. Αιγαίο, και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Πέμπτη. Οι άνεμοι ΝΔ 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Τετάρτη.

Αττική

Καιρός σήμερα: λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές συννεφιές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

