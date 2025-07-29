Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κατά τόπους στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σήμερα, Τρίτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους έως το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους που το μεσημέρι - απόγευμα θα περιοριστούν στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στα νησιά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και και στον Κορινθιακό, τη νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

