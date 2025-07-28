Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα ο καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, ενώ αργά τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ωστόσο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 με 38 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αργά τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, και στα νησιά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και νότια της Πελοποννήσου και στον Κορινθιακό τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνεις 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

