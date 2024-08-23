Ανάσα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη διάρκεια όλου του φετινού καλοκαιριού φαίνεται πως θα πάρει η χώρα, καθώς σύμφωνα με την πρόβλεψη του διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, από την Κυριακή υποχωρούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και επανερχόμαστε σε επίπεδα θερμοκρασιών λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Όσο για βροχές, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κολυδά φαίνεται πως κάνουν ποδαρικό από Σεπτέμβριο.

«Μετά από πολύ καιρό, οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν από την Κυριακή και επανερχόμαστε σε επίπεδα θερμοκρασιών λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Η κυκλοφορία των συστημάτων είναι τέτοια που δεν μπορεί μπρος το παρόν να προκαλέσει πολλές βροχές, όμως ο Σεπτέμβριος δείχνει να κάνει καλό ποδαρικό στη χώρα» γράφει.

Πηγή: skai.gr

