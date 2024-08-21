Βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές, στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, την κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες σε όλη τη χώρα.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανόν να είναι ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος κατά διαστήματα νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

