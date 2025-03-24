Νεφώσεις σήμερα στη χώρα - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα αναμένονται σήμερα, Δευτέρα, ενώ τοπικές βροχές κατά διαστήματα προβλέπεται να σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Τοπικά, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς και κατά τόπους, στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 22 με 23 βαθμούς και τη βόρεια Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες ή όμβροι θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη βόρεια Κρήτη έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.